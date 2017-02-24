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24 Şubat 2017 Cuma 14:16

GİRNE'DE İŞADAMINA BIÇAKLI SALDIRI, 1 YARALI

Ülkemizin en büyük holdinglerinden birinin de damadı olan işadamına bıçakla saldırı yapıldı.

GİRNE'DE İŞADAMINA BIÇAKLI SALDIRI, 1 YARALI
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 KORUMASI BIÇAKLA YARALANDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Ülkemizin ve Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış işadamlarından Vakkas Altınbaş'ın damadı, BUlut Akacan'a Girne'de bıçaklı saldırıda bulunuldu
 

BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE 2 KORUMA YARALI
Ünlü işadamı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'a Girne'deki işywerinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yakın korumalarından olduğu öğrenilen Özer Ustaoğlu ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevkedilirken bir diğer koruması da yaralanarak Girne Akçiçek hastanesinde tedavi altına alındı. 

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında olay yerinde araştırma yaptığı öğrenildi.



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