Girne’de Çalıştığı Marketten 157 Bin TL’lik İçki Ve Sigara Çalan Kişi Tutuklandı!

Girne’de çalıştığı marketten çaldığı içki ve sigaraları faturasız olarak dışarıya sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.



Polis’ten yapılan açıklamaya göre şubat-temmuz ayları içerisinde, “Metro Plus” isimli markette çalışan N.Ö.’nün (E-36) iş yerine ait toplam 157 bin 260 TL değerindeki alkollü içki sigara ve muhtelif içecekleri faturasız olarak dışarıya satmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



