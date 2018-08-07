Girne’de Çalıştığı Marketten 157 Bin TL’lik İçki Ve Sigara Çalan Kişi Tutuklandı!

Girne’de çalıştığı marketten çaldığı içki ve sigaraları faturasız olarak dışarıya sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre şubat-temmuz ayları içerisinde, “Metro Plus” isimli markette çalışan N.Ö.’nün (E-36) iş yerine ait toplam 157 bin 260 TL değerindeki alkollü içki sigara ve muhtelif içecekleri faturasız olarak dışarıya satmak suretiyle çaldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Girne’de çalıştığı marketten çaldığı içki ve sigaraları faturasız olarak dışarıya sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.