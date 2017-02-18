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18 Şubat 2017 Cumartesi 07:51

GİRNE YOLUNDAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TANINMIŞ AVUKAT

Bugün sabahleyin meydana gelen kazada genç avukat hayatını kaybetti.

GİRNE YOLUNDAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TANINMIŞ AVUKAT
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 ÜLKEMİZİN TANINMIŞ AVUKATI HAYATINI KAYBETTİ

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bugün sabahleyin Lefkoşa Girne yolunda ameydana gelen trafik kazasında tanınmış avukat Akan Gürkan hayatını kaybetti. Aşırı sürat sonucu meydana gelen kazada Avukat Gürkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 39 yaşında hayatını kaybeden Akan Gürkan'ın ölüm haberi başta ailesi ve hukuk camiası olmak üzere tüm yurtta derin sarsıntıya sebeb oldu. polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
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LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

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