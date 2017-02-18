GİRNE YOLUNDAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TANINMIŞ AVUKAT
Bugün sabahleyin meydana gelen kazada genç avukat hayatını kaybetti.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Bugün sabahleyin Lefkoşa Girne yolunda ameydana gelen trafik kazasında tanınmış avukat Akan Gürkan hayatını kaybetti. Aşırı sürat sonucu meydana gelen kazada Avukat Gürkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 39 yaşında hayatını kaybeden Akan Gürkan'ın ölüm haberi başta ailesi ve hukuk camiası olmak üzere tüm yurtta derin sarsıntıya sebeb oldu. polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.