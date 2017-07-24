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24 Temmuz 2017 Pazartesi 06:18

Girne Yasta, 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Girne Yasta, 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Girne Yasta, 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Girne'nin sevilen simalarından Hakan Büyüktosun (37), kaldığı apartmanın 4. katının balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. 

Hakan Büyüktosun dün 22:30'da evinin balkınunda bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı 4. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi'ne kaldırılan Hakan Büyüktosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Evli ve iki çocuk babası Hakan Büyüktosun Girne Belediyesi çalışanıydı.

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