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23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08

Girne Sanat Galerisine Kavuşuyor

Girne Belediyesi tarafından Sanat Galerisi’ne dönüştürülen eski elektrik trafo binasında, sanatçılarla danışma toplantısı düzenlendi.

Girne Sanat Galerisine Kavuşuyor
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YIKILARAK OTOPARK YAPILMASI PLANLANAN ELEKTRİK TRAFO BİNASI SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Girne Belediyesi tarafından Sanat Galerisi’ne dönüştürülen eski elektrik trafo binasında, sanatçılarla danışma toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Girne Belediye Başkanı, bazı meclis üyeleri, sanatçılar ve belediye personeli katıldı. Toplantıda, sanat galerisinin nasıl kullanılması konusunda görüş ve öneriler alındı.

GÜNGÖRDÜ: “OTOPARK AMACIYLA YIKILACAKTI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ortak akılla inanan biri olarak sanat galerisinin faaliyete girmeden önce sanatçılarla biraraya gelip görüş ve önerilerini almak istediklerini söyledi.

Nidai Güngördü, sanat galerisiyle ilgili otopark yapılması amacıyla geçmişte yıkım kararı alındığını belirterek, binanın yıkılmasına gönlünün razı olmadığını bu nedenle konuyu belediye meclisi gündemine getirdiğini ifade etti.

Güngördü, meclis üyeleriyle birlikte binanın sanata ve topluma kazandırılması için çalışma başlattıklarını anlatarak, Başbakan Ömer Kalyoncu döneminde binanın belediyeye verildiğini dile getirdi.
Binada restorasyon çalışmasının tamamlandığını aktaran Güngördü, Ekim ayında binanın hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

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