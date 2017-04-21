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21 Nisan 2017 Cuma 10:15

Girne Kordonboyu’nu Şavaş Alanına Çevirdi

Girne Kordonboyu'nu Şavaş Alanına Çevirdi
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Girne Kordonboyu’nu Şavaş Alanına Çevirdi

22 yaşındaki Zeynep Göçemen, gündüz vakti alkollü şekilde direksiyon başına geçip aşırı sürat yapınca, Girne Kordonboyu’nu savaş alanına çevirdi

Girne’de dün şehrin en işlek caddesinde 22 yaşındaki alkollü sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle yaptığı kazada korku dolu anlar yaşandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kazada birisi henüz 8.5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza 22 yaşındaki Zeynep Göçemen isimli sürücünün yönetimindeki JE 239 plakalı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Girne Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan araçlara, ve kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu meydana geldi.
Caddede, JE 239 plakalı salon aracıyla alkollü içki tesiri altında seyreden Zeynep Göçemen, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucunda park halinde bulunan Ahmet Bayraktar’a (E-34) ait MF 866 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen Anıl Can Türkoğlu’na vurdu.
Motosiklete çarpmasının ardından yoluna devam eden Zeynep Göçemen, bu kez Suat Nasıfoğlu (E-30) yönetimindeki ND 991 plakalı aracın arka kısmına çarparak durdu.

8.5 aylık Suay yaralandı

Kaza sonucu yaralanan ND 991 plakalı araç sürücüsü Suat Nasıfoğlu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Suay Nasıfoğlu (E-8.5 aylık), kaldırımda yaya olarak yürüyen Anıl Can Türkoğlu yaralanarak kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındılar. Kazaya yol açan JE 239 plakalı araç sürücüsü Zeynep Göçemen de tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları dehşeti anlattı…

Olay yerinden Diyalog’u arayan bir vatandaş yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı. şehrin en işlek caddesinde gündüz vakti aşırı sürat yapan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dehşet saçtığını söyleyen görgü tanığı, “Genç bir kız arabasıyla caddede aşırı sürat yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç önce motosiklete sonra başka bir araca çarptı. Eğer araba durmasaydı kaldırımda yürüyen onlarca insanın üzerine çıkacaktı. Turistik bir kentin göbeğinde gündüz vakti bu kadar sürat yapılır mı? Öğrendiğimize göre bayan sürücü alkollüymüş. Canımızı zor kurtardık. Olaydan sonra polisi aradık gelmeleri 30 dakika sürdü” diyerek olayı anlattı. 
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