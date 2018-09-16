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Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

16 Eylül 2018 Pazar 07:44
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Girne-Güzelyurt anayolunda bugün saat 00.20’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kalkanlı girişinde EP 365 ve ZPD 049 plakalı araçların yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada, EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin 51 yaşındaki Metin Atalay kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada, EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal Tekeş, aynı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Samet Çakır (E-26), ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih Karapaşa, ayni araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Gökmen Kan (E-41), Güzelyurt’ta sakin Mehmet Yüksel Gelmen (E-50) , Güzelyurt’ta sakin Ali Kaba (E-41) ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, kaza, EP 365 plakalı aracın ZPD 049 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 16.09.2018 10:47
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