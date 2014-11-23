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Gıdı Saklamanın Püf Noktaları

Çenenizin altında sarkan gıdınızın varlığından şikayetçiyseniz, hiçbir estetik müdahaleye başvurmadan yalnızca birkaç küçük ipucu sayesinde bu görüntüden kurtulabilirsiniz.

Gıdı Saklamanın Püf Noktaları

Çenenizin altında sarkan gıdınızın varlığından şikayetçiyseniz, hiçbir estetik müdahaleye başvurmadan yalnızca birkaç küçük ipucu sayesinde bu görüntüden kurtulabilirsiniz.

23 Kasım 2014 Pazar 20:23
Gıdı Saklamanın Püf Noktaları
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Gıdı Saklamanın Püf Noktaları

Çenenizin altında sarkan gıdınızın varlığından şikayetçiyseniz, hiçbir estetik müdahaleye başvurmadan yalnızca birkaç küçük ipucu sayesinde bu görüntüden kurtulabilirsiniz.

Kiloluysanız ya da yüz şekliniz elverişliyse siz de bir gıdıya sahip olabilirsiniz. Ancak dert etmenize gerek yok. Çünkü küçük detay ve ipuçlarıyla gıdınızı gizleyebilirsiniz...
GÖZLERE DİKKAT ÇEKİN

Dikkat çekici göz makyajları karşınızdaki kişinin dikkatinin hep burnunuzun üst tarafında kalmasını sağlar. Böylece gıdınız gözleri kendinden uzak tutar ve kimsenin ondan haberi olmaz.
V YAKALI BLUZLAR GİYİN

Boğazlı kazaklar birçok kişi için yaşlılığın sembolüdür. Çok çok üşümediğiniz takdirde boğazlı kazaklardan kaçınmanız hem yaşlı görünmenizi önler, hem de gıdınıza dikkat çekmemiş olursunuz. Bir kıyafet hilesi de derin V yakalı bluzlar giymek.
DUDAKLARINIZI ÖN PLANA ÇIKARMAYIN

Dudaklarınız gıdınıza en yakın bölgelerden biri. Bu nedenle her türlü dikkat çekicilikten uzak olması gerekiyor. Canlı mı canlı rujlar, parıl parıl glosslar hem dudaklarınızı hem de gıdınızı ön plana çıkaracaktır.
AYDINLATICI PUDRA KULLANIN

Dekolte giymişseniz, ya da en basitinden V yakalı bir bluz ya da gömlek giydiğinizde dekolte bölgesine dikkat çekmek de gıdınızı kamufle etmek için etkili bir yöntemdir. Bunun için de en mantıklısı aydınlatıcı bir pudrayla dekolte bölgesini belirginleştirmek. Abartmamak, disko topuna dönmemek lazım tabi, aman dikkat.
BRONZ PUDRA KULLANIN

Aydınlatıcı dikkat çeker, bronz pudra ise örter. Bu nedenle çene çizginiz boyunca bronz pudra uygulamak gıdınızı kamufle edecektir.
SAÇLARINIZI TOPLAYIN

Yüzünüzü ortaya çıkarmak gıdınızı saklamanın en basit, en doğal yollarından biridir. Saçlarınızı at kuyruğu ya da şık bir topuz yaptığınız zaman hemen mükemmel bir saç modeline kavuşmuş olursunuz hem de bu vesileyle gıdınızı gizlersiniz. 

Son Güncelleme: 23.11.2014 20:26
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Çenenizin Altında Sarkan Gıdınızın Varlığından şikayetçiysenizHiçbir Estetik Müdahaleye Başvurmadan Yalnızca Birkaç Küçük Ipucu Sayesinde Bu Görüntüden Kurtulabilirsiniz.
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