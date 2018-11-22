GİAD: “Fikir alışverişi için değil planı empoze etmek için toplantı düzenlendi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genç İşadamları Derneği (GİAD) Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa ve civarı bölgelerin imarıyla ilgili toplantının, fikir alışverişi değil hazır bir planı “empoze etmek” için yapıldığını savundu.



GİAD Başkanı Uğur Ergün, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İyi İdare Yasası kapsamında sözkonusu düzenlemelerle ilgili gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi.

Limasol ve Ayia Napa bölgelerini örnek göstererek, adaların, sınırlı ve az olan toprağın yabancılaşmasının önüne geçmek ve yeşil tahribatını önlemek için yatay yerine dikey büyümeyi tercih ettiğine işaret eden Ergün, siyasi otoritenin ise dikey büyüme karşıtı olduğunu ve buna gerekçe olarak da ‘altyapı sorunlarının’ gösterildiğini belirtti.

Bir dönümlük bir arazi üzerinde, yatay gelişme ile yerli veya yabancı sadece 2 kişi mülk sahibi olabilecekken, dikey büyümede bu sayının 20 ve üzeri olduğunu kaydeden Ergün şöyle devam etti:

“İmar planına ilişkin toplantıda gözlemlenmiştir ki siyasi otoritemiz dikey büyüme karşıtıdır ve buna gerekçe olarak da ‘altyapı sorunlarını’ göstermişlerdir. Nüfus sayımız kesinlikle bilinmemektedir ancak yine aynı yöneticiler ‘nüfus sayısına göre fazla daire var’ şeklinde bir argüman ortaya koymuşlardır, ülke nüfusumuz nedir? Kendi halkının refah seviyesi, yaşam standardını yükseltmek, ülkeye yatırımcı çekmek için yönetimlerin yapması gereken ilk ve en önemli girişim, yolu, suyu, elektriği, kanalizasyonu ile o ülkenin altyapısını kusursuz ve eksiksiz olarak tamamlamak ve yatırımcıya alan açmaktır. Üzülerek gözlemledik ki bizim yönetimimizin altyapıyı geliştirmek ve tamamlamak gibi bir kaygısı yoktur, bilakis bu eksiklik ve sorunlar mazeret gösterilerek yasakçı bir zihniyet ile ekonomik büyümenin önüne geçmeye çalışmaktadırlar.”