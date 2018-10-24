Gezici de kim oluyor!

Yasalarımızı çiğneyen, seçmenleri manipüle ederek demokrasimize darbe vuran,tehdit ve şantajla iş yapmaya çalışan GEZİCİYE kim Dur diyecek?

Her seçim öncesi ortaya çıkan ve KKTC üzerinden prim yapmaya çalışan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici yine ortaya çıktı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in KKTC'de yapılan en son genel seçimlerde seçim yasağını delen Gezici’nin anketleriyle ilgili olarak “Bu bir suçtur, yayınlamak da suçtur.

Murat Gezici hakkında gereken yapılacak, Kıbrıs’a gelirse başına geleni çekecek” açıklamasına rağmen çalışmalarını devam ettiren Murat Gezici’nin son olarak da gazetemiz Kıbrıs MANŞET Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir’i tehdit etti...

Murat Gezici, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan da seçim tahminleri kapsamında 500 bin talep ettiği iddiaları, birçok Milletvekilinden de yüklü miktarlarla para talep ettiği iddialarının yanında dönemin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Neriman saygılıyı tehdit ettiği de açıklanmıştı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini etkilemeye çalışan bu tür anketlerin büyük paralarla oluştuğuna dikkat çeken siyasi gözlemcilere göre Gezici şirketi talep ettiği parayı alamayınca karşıt anket düzenleyerek önüne geleni tehdit etmek suretiyle kendisini güçlü göstermeye çalışıyor.

Gezici’nin son olarak Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'i tehdit ettiği, kendisini eleştirdiği için "yargıda görüşürüz" diye mail atması şöyle yorumlanıyor:

“Gezici, basın üstünde baskı kurmaya mı çalışıyor? yargıya çok güveniyorsa neden seçim yasaklarını delerek anket sonuçları açıklıyor? Kıbrıs Türk halkının iradesi ile dalga geçmek cüretini nerden buluyor? En önemlisi de kendisini ne zannediyor?