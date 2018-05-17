175 kişilik listenin Resmi gazetede yayınlanmada gecikmesinin arkasında pis kokular.

İptal geri mi alındı ? Yoksa hiç listede yok muydu ? Yoksa devlet 700 bin Sterlinlik dava tehdidi sonrası geri adım mı attı ? Yoksa HP sempatizanı olduğu için bazı HP milletvekilleri rest mi çekti ?

Kıbrıs Manşette geçtiğimiz gün gündeme getirdiğimiz listelerin gecikmesi ile ilgili iddialar maalesef gerçek çıktı.

Niye 175 kişi olarak açıklanan liste 174 olarak yayınlandı ?

Bu kadar hassas bir konuda Devletin, vatandaşların soru işareti ile düşünceye kapılmaları, devletin güvenilirliğini ve itibarını oldukça zedeledi.

Önceki gün Meclis kürsüsünde konuşma yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 175 kişilik listenin önceki gün yayınlanmak üzere saat 14:00 gibi basımevine gönderildi diye açıklamasına rağmen, liste geri çağrılarak dün saat 15:00 da yeniden değiştirilerek devlet basımevine gönderilmiş ve liste 175 kişi yerine 174 kişi olarak gönderildi. 174 kişi olarak da yayınlandı.

İptal için kriterler nedir sorusuna ısrarla cevap vermeyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, daha önce listede olduğu ileri sürülen ve Meclis Kürsüsünden vatandaşlıkları geri alındı, niye alındı sorularıyla yapılan eleştirilerin öznesi olan Fuat Tosyalı, Giray Bulak ve Aras Karabal’ın hangi kritere göre yayınlanan listeden isimleri çıkarıldığı hakkında ne cevap vereceği kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Hangi liste doğru ?

Bakanlar kuruluna giden ilk liste nerede ? Gibi sorular havada kalırken, daha önceki basına sızan listelerde ismi yer alan ve Halkın Partisine yakınlığı ile bilinen Aras Karabal, devlete 700.000 Sterlin dava açacağını açıkladığı için mi ? Bazı HP milletvekillerinin de Aras Karabal'ın vatandaşlığı iptal edilmesine çok sert karşı çıkması üzerine mi ismi yeniden listeden çıkarıldı ?

Yine geçtiğimiz hafta bakanlar kurulunda alınan kararlar sonrası vatandaşlığı iptal edildiği duyurulan tanınmış spor adamı Giray Bulak'ın ismi de bugün yayınlanan listede görülmedi ve bu da listeler değişecek o yüzden yayınlanmıyor iddialarının bir başka delili.

Önceki gün Meclis kürsüsünden UBP Milletvekili Sunat Atun'un gündeme getirdiği dünyaca ünlü sanayici Fuat Tosyalı ile ilgili hiçbir cevap verilmezken önceki gün yayınlanmak üzere Devlet Basımevine gönderildiği söylenen liste dün yine değişime uğramış ve ünlü sanayici Fuat Tosyalı'nın ismi de listeden çıkarıldığı iddia ediliyor.

Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi önceki günkü acelece ve acemice kararlar bu bir haftalık sürede defalarca değişime uğramıştır iddialarına Içişleri Bakanı Ayşegül Baybars cevap vermelidir.

Yukarıda yazılan iddialar, incelendiği zaman geçtiğimiz günkü acelece ve acemice kararların düzeltilmesi haberimizi doğrular nitelikte iddialardır.

Dörtlü koalisyon hükümeti kin, nefret ve ihtirasla dolu, acelece ve acemice kararlara imza atmaya devam mı edecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.