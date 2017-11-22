GENÇLİK UYUŞTURUCU BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR
Psikolojik Danışman, Dr. Demet Karakartal, ülke gençliğinin uyuşturucu tehdidi altında olduğuna dikkat çekerek,
“Gençlerimiz hızla uyuşturucu batağına sürükleniyor” dedi.
MADDE KULLANIMI TÜM AİLEYİ ETKİLER
Arkadaş ortamının madde kullanımına başlamada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Karakartal, ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.
AİLE İÇİ İLİŞKİLER MADDE KULLANIMINDA ÖNEMLİ
Dr. Demet Karakartal, anne-babanın çocukla ya da kendi aralarında kronik çatışmaların bulunmasının da madde kullanmaya başlamada önemli bir rolü olduğunun altını çizerek ‘‘Aileler çocuklarının yaşamları ile yakından ilgilenmeleri gerekiyor” dedi.
Karakartal, ‘kronik çatışmalar sonucunda sürekli olarak olumsuz duyguların ifade edilmesi, aile bağlarının kuvvetli olmaması gibi anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini belirleyen etmenler de madde kullanımı ile ilişkili olabilmektedir. Çoğunlukla olumsuz duyguların ifade edildiği, sözel ödüllendirmenin eksik olduğu ailelerde yetişen çocukların, daha az kendine güvenli oldukları ve madde kullanımı karşısında da aynı şekilde güvensiz davranışları sonucunda ‘hayır’ diyemedikleri ve madde kullanımının sonuçta tüm aileyi etkilediği ve bu kişilerde de çeşitli ruhsal ve sosyal etkilerde bulunduğu unutulmamalıdır.’’ şeklinde konuştu.
Psikolojik Danışman, Dr. Demet Karakartal, ailenin bir üyesi madde kullanmaya başladığında, bu aile içinde ciddi sorunlar yaşanmasına ve madde kullanan kişinin eve istenmeyen arkadaşları getirmesi ya da onlar ile arkadaşlık etmesi ev içinde sürekli bir çatışmanın yaşanmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra madde kullanan bireyin hırsızlık yapması gibi suça yönelik davranışların varlığı ailenin toplumla ilişkilerinin etkilenmesine ve onların da giderek toplumdan soyutlanmaları sonucunu doğurduğunu belirtti.
Karakartal, ‘‘bağımlının çeşitli nedenlerle aileye yalan söylemesi, aileye bireylerine yönelik saldırgan davranışlarda bulunması bunların sonucu olarak da ailenin baskıcı ve otoriter tutumu aile içinde gittikçe derinleşen yaralar açabilmektedir.’’ dedi
ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER ALINMALI
Karakartal, bireylerin uyuşturucu bağımlısı olmasından sonra tedavinin uzun ve zor bir dönemi içerdiğine dikkat çekerek, bağımlılık oluşmadan önce önleyici önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Karakartal “Önleme programları hazırlanarak bağımlılık oluşmadan önce önleyici önlemler alınabilir” diye konuştu.
TOPLUMUN BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİLMESİ GEREKİR
Önleyici önlemlerin alınmasına yönelik toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini belirten Dr. Karakartal, “madde kullanımının etkileri ve sonuçları hakkında insanları bilgilendirmek, yanlış inançları düzeltmek ve madde kullanan bireylere karşı önyargılı yaklaşımı ve olumsuz tavrı gidermek amacıyla bilgilendirme yapılarak ve eğitim çalışmalarına önem verilmesi gerekir’’ dedi.
OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILMALI
Okullarda öğrencilere yönelik bağımlılık ve zararları konusunda gerekli eğitimlerin verilmesinin gerekliliğine de dikkat çeken Karakartal, ‘‘İlkokul çağından başlayarak tüm eğitim kademelerinde bağımlılık ve zararları konusunda eğitim seminerleri düzenleyerek önleyici önlemlerin alınması gerekir’’ dedi.