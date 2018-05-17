Genç Folkderliler, Gençlik Bayramı’nda Duyarsız Kalmadı!

TUĞSAN’A İLİK BULMAK İÇİN DERNEKTE DONÖR ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR



Genç FOLK-DERliler, Gençlik Bayramı’nda duyarsız kalmadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Genç FOLK-DER, dernek binasında küçük Tuğsan’a ilik bulmak için bağış etkinliği düzenliyor.





“SADECE DAKİKALAR İÇİNDE TÜKÜRÜK VER, HAYAT KURTAR!”





“Sadece dakikalar içinde tükürük ver, hayat kurtar” sloganıyla düzenlene etkinlikle ilgili dernekten şu açıklama yapıldı:



“Genç FOLK-DER olarak Lösemi ile savaşan kardeşimiz Tuğsan’a uygun ilik donörü arıyoruz. Gelin bir umut da biz olalım! Cumartesi günü 11.30-13.30 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yetkililer örnek almak üzere derneğimize gelecek. Sizi arkadaş, komşu, akraba, kim varsa toplayıp ilik örneği vermek üzere derneğimize bekliyoruz.

Donör olmak isteyenlerin , daha önce ilik donörü olmamış 18-45 yaş arasında, KKTC Kimlik kartına sahip, sağlıklı bireyler olması gerekiyor. Yapılacak olan işlem tükürük örneği alınarak yapılacak kolay bir işlemdir.”