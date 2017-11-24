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24 Kasım 2017 Cuma 08:31

GEÇiTKALE'DE iŞ KAZASI!

Geçitkale’de faaliyet gösteren Nevzat Efendi Galeri ve Yedek Parça Ltd isimli işyerinde çalışan Hasan Efendi (E-35), işyeri önünde park halinde bulunan çekiciye bağlı olan taşıyıcı dorseyi indirdiği sırada, rampa hidroliğinin boşalması sonucunda sol omzunun üzerine düşmesi nedeniyle yaralandı.

GEÇiTKALE'DE iŞ KAZASI!
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Geçitkale’de faaliyet gösteren Nevzat Efendi Galeri ve Yedek Parça Ltd isimli işyerinde çalışan Hasan Efendi (E-35), işyeri önünde park halinde bulunan çekiciye bağlı olan taşıyıcı dorseyi indirdiği sırada, rampa hidroliğinin boşalması sonucunda sol omzunun üzerine düşmesi nedeniyle yaralandı.

Olayda yaralanan Hasan Efendi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilkyardım tedavisini müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek belinde çatlak ve göğüs kafesinde de kırık teşhisi ile göğüs hastalıları servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor 
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