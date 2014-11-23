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Gazoz Diye İçti...

Kosava’nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa’da yaşanan ihmal neredeyse genç bir kızı canından ediyordu.

Gazoz Diye İçti...

Kosava’nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa’da yaşanan ihmal neredeyse genç bir kızı canından ediyordu.

23 Kasım 2014 Pazar 19:55
Gazoz Diye İçti...
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Gazoz Diye İçti...
Kosava’nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa’da yaşanan ihmal neredeyse genç bir kızı canından ediyordu. Mamuşalı 19 yaşındaki Hatice Şala gazoz şişesine konulan asidi, gazoz zannederek içti. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kıza Kosova’daki yetersiz sağlık koşulları nedeniyle Türkiye sahip çıktı.


Genç kız evde temizlik yaptıktan sonra, yorgunluğunu dolapta duran gazozla gidermek istedi. Ancak gazoz şişesine daha önceden asit konulduğundan habersizdi. Şişede gazozla aynı renkte olan asidi bilmeyerek içen genç kız, asidi içtikten sonra fenalaştı. Şala ailesi tarafından önce Mamuşa’daki sağlık ocağına ardından Prizren Devlet Hastanesine kaldırıldı. Prizren’de yeterli cihazların olmayışından dolayı genç kız, Priştine’deki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada da yeterli sağlık koşulları olmadığından dolayı genç kızın ailesi KTAP Genel Başkanı ve Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç’e baş vurdu. Bütüç’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel doktoru olan Ak Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile görüşerek genç kız için yardım istedi. Prof. Dr. Erdöl, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzezzinoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç’ü arayarak müjdeli haberi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait özel ambulans uçakla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hatice’nin tedavi masraflarının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı açıklandı.

DHA mikrofonlarına konuşan Hatice Şala’nın yakını Nuri Mazrek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkür etti. Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç de Hatice’nin kurtulmasında desteği olan yetkililere teşekkür ederek bugüne kadar her zaman her türlü destekle Türk halkının Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Büyükelçi Ozan da genç kızın kendi ayaklarıyla Kosova’ya geleceğini söyledi.  

Son Güncelleme: 23.11.2014 20:00
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