Gazimağusa’da iki kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı

Kültürel Teknik Miras Komitesi Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hacidimitriu, restorasyon çalışmalarının, geçmişe saygı ve geleceğe yatırım olduğunu belirterek, "Bizler, eserin zamandaki yolculuğunun tanıkları ve sözcüleriyiz ve eserin gelecekle arasındaki köprüyü oluşturuyoruz" dedi.

Hacidimitriu, Gazimağusa’da St. Mary ile Karmelit Orta Çağ kiliselerinde Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik katkılarıyla gerçekleşen çalışmaların sona ermesi nedeniyle dün gece düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm ustalar ve işin uzmanların, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, UNDP-Pff ve Avrupa Birliği’nden insanlarla birlikte yıllar boyu terk edilmişlikten ve tahribattan sonra, Kıbrıs’ın eserlerini kurtarmak için sistematik bir biçimde çalıştığını belirtti.

Hacidimitriu "Arada yaşananlara rağmen, hiçbir şeyin unutulmadığına, tarih ve kültür alanında hiçbir şeyin kaybolmadığına dair inancımız derin. Bu eserler, tarihteki ve dünyadaki yerimizi belirleyecek olan eserlerdir" dedi.

Hacidimitriu, "B

Restorasyon çalışmalarının, geçmişe saygı ve geleceğe yatırım olduğunu kaydedenizler, eserin zamandaki yolculuğunun tanıkları ve sözcüleriyiz ve eserin gelecekle arasındaki köprüyü oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Hacidimitriu, şöyle devam etti:

"Bu kutsal anda düşüncemiz, 7 asır önce onları misafir eden topraklara sevgi sunmak ve kendi nezaket ve maneviyatlarını göstermek için kilisenin inşasını tasarlayan ve uygulayan kişilere gidiyor. Çalışmalarıyla, 8. yüzyıldan günümüze kadar Ermenileri Kıbrıs’la bağlayan ve asla yok olmayacak bir halka oluşturan bir eser daha eklediler"

Kıbrıs'taki Ermeni varlıklarına ve bıraktıkları eserlere de değinen Hacidimitriu, "Tüm bunlar, Kıbrıs’ın başka yerinde veya dünyanın başka yerlerinde olmadığı kadar bir arada Mağusa’da bulunuyor. Tüm bu eserler, geçmişin mirasını ve insanların barış ve mutluluk için büyük arayışında geleceğin rehberlerini oluşturuyor" dedi.