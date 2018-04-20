Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Ktezo İle İşbirliği Konularını Görüştü!

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Genel Koordinatörlüğünü Hürrem Tulga’nın yaptığı Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan (KTEZO) bir heyeti kabul etti.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Arter ile heyet arasındaki görüşmede, belediye ile oda arasındaki işbirliği görüşüldü.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Ekonomi Bakanlığı Koordinatörü olarak görev yaptığı dönemde de odayla istişarenin çok faydasını gördüklerini, odayla birlikte çok yol kat ettiklerini söyledi.



Arter, Gazimağusa Belediyesi ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın aynı işbirliğini bugün de devam ettirip, Gazimağusa esnafı için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.





Odayla birlikte yaptıkları işlerde toplumda bir güven sağlandığını ifade eden Arter, oda ile belediye arasındaki işbirliğine çok sıcak baktığını kaydetti.Surlariçi’nde esnafın da dahil olacağı bir konseptle suriçinde farklı bir organizasyon yapılabileceğini kaydeden Arter, böyle bir organizasyonun hem ekonomik hem hareketlilik ve sosyal anlamda faydası olacağını belirtti.Yasayla ilgili çalışmaların son aşamaya gelmesinin ve kooperatifleşmeyle ilgili durumun sevindirici olduğunu da ifade eden Başkan Arter, yıllar önce bu konuda canlanma olduğunu ardından kısa bir dönem durgunluktan sonra son 3-4 yıldır yeniden kooperatiflerin hareketlendiğini gördüklerini, işin içinde katalizör olarak odanın da bulunmasının kendisini umutlandırdığını söyledi.(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI