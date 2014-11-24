GAÜ'de Sempozyum

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde Mimari Tasarım ve Restorasyon alanlarından master ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Lambousa Bölgesinin yeniden okunması ve tasarlanması" konulu uluslararası tasarım atolyesi çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi’nin işbirliği çerçevesinde 19 Kasım’da başlayan atölye çalışmasının 29 Kasım’a kadar devam edeceği bildirilirken, uluslararası akademik etkinliğe ayrıca Belgrad Üniversitesi, Alexandria Üniversitesi, Floransa Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nden akademik katılım ve katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, İtalya Devleti Araştırma Konseyi ve Roma Mimarlık Odası Tarihi Miras Ofisi desteğiyle organize edilen bu atölye çalışmasında Girne Amerikan Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi'nden Tasarım, Mimarlık ve Restorasyon alanından profesörler atolye yürütücüsü ve konuşmacısı olarak katıldığı bildirildi. Atölye çalışması GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri ve Roma Sapienza Üniversitesi Mimarlık Doktora Okulu Direktörü Prof. Giuseppe Strappa'nın başkanlığında ve GAÜ Uluslararası Tarihi Miras Çalışmaları Direktörü ve Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alessandro Camiz'in koordinatörlüğünde gerçekleştiği belirtilirken, Atölye çalışması çerçevesinde ayrıca 26 Kasım tarihinde saat 14:00-18:00 arasında Spectrum Kongre Merkezinde uluslararası bir sempozyum gerçekleşeceği vurgulandı.

Ayrıca, uluslararası atölye çalışması 28 Kasım tarihinde saat 15:00-17:00 arasında ve GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan atölye çalışmalarının sunumları ve sertifika töreniyle tamamlanacak.