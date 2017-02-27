GAÜ, SEDAT SİMAVİ ’DE GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİRLİKTE UYGULAMALI TANITIM GERÇEKLEŞTİRDİ



Girne Amerikan Üniversitesi 7 Kıtaya yayılan kampüslerine ek olarak Avrupa’ya açılan vizyonu ile tanıtımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. 140’ı aşkın farklı ülkeden yabancı öğrencisi ve 200’ü aşkın farklı ülkelerdeki üniversiteler ile gerçekleştirdikleri akademik işbirlikleri ile örnek olmaya devam ediyor.KKTC Liselerinde sürdürmüş olduğu tanıtımlarına devam eden GAÜ, öğrencilerin sıkça sorduğu ve en çok tercih edilen bölümleri arasında olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile tanıtımı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirdi. Tanıtıma GAÜ Medya Koordinatörü Simge Özekler, Gastronomi 1.sınıf öğrencisi İzlem Akın , Gastronomi 2.sınıf öğrencisi Süleyman İstemihan katılım gösterdi.11. ve 12.sınıfların katıldığı GAÜ seminerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Sedat Simavi Mutfağında öğrencilere uygulamalı sunum yapmak için hazırlık yapan GAÜ Gastronomi öğrencileri sunum başlarken mutfakta hazırlamış oldukları chickenrub’ları öğrencilere ikram ettiler. Liseli öğrencilerin bir hayli dikkatini çeken çalışma da öğrenciler büyük alkış topladı.Girne Amerikan Üniversitesi bölüm ve tanıtımlarının yapıldığı sunum da, ayrıca tanıtım filmleri de öğrenciler ile birlikte izlendi. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken, gastronomi öğrencileri de ‘ Neden Girne Amerikan Üniversitesi’ni ’ tercih ettiklerini öğrencilere uygulamalı olarak anlattılar.Gastronomi Bölümü 1.sınıf öğrencisi İzem Akın, İzmir’den iki yıl önce GAÜ ‘ye geldiğini eğitim dilinin ingilizce olması ,yabancı ülkelerden akademik kadro ve öğrencisinin olmasının tercih etmesinde büyük bir rol oynadığını kaydetti. Ayrıca İzem Akın, uygulama derslerinde kampüste bulunan imkanlarının ve yurt dışı kampüslerinin de kendileri için çok büyük bir şans olduğunu belirterek, bu deneyimi yaşamak isteyenleri üniversitesine davet etti.İzem Akın’ın konuşmasının ardından öğrencilere seslenen 2.Sınıf öğrencisi Süleyman İstemihan, akademik kadronun kendilerine çok yardımcı olduğunu ve yeteneklerini geliştirmek ve deneyim kazanmak adına da kendileri ile sürekli birebir ilişki de olduklarını kaydetti. Süleyman İstemihan ayrıca, mutfakta hazırlık yaptıklarını , uygulama alanını buraya taşıdıklarını her koşulda ve her yerde öğrencilere en iyi hizmeti verebilmek adına derste öğrendiklerini Sedat Simavi mutfağında uyguladıklarını kaydetti. Süleyman İstemihan , üniversite’nin mezunlarına sunmuş olduğu Mavi Diploma seçeneğinin de hiçbir üniversitede bulunmamasının GAÜ ‘yü tercih etme de temel faktör olduğunun altını çizdi.Sunumun ardından Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Kamil Saka ‘ya Simge Özekler tarafından GAÜ paketleri takdim edildi. Okul Müdürü Kamil Saka yapılan bu tanıtımların öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak katılımları için GAÜ ’ne teşekkürlerini iletti.