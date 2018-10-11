GAÜ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ, 12 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA GERÇEKLEŞECEK
Girne Amerikan Üniversitesi’in (GAÜ) “Sürdürülebilirlilik” Temalı 2018-2019 Akademik Yılı Resmi Açılış töreni, 12 Ekim 2018 Cuma Günü saat 10:00’da, GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşecek. Açılış Dersini ünlü Psikoterapist ve Yaşam Koçu Hakan Mengüç’ün yapacağı törende, sizdeğerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.
Tarih : 12 Ekim 2018 Cuma
Saat : 10:00
Yer : GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall