FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 04:28

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı


Sivas Polisi, sanal kumar siteleri çetesinin lideri olduğu iddia edilen ve 'Handikap' operasyonu kapsamında açılan dava sonucu futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlamalarıyla hakkında arama kararı bulunan Veysel Şahin'i, yakınlarını ziyaret için özel uçakla geldiği havalimanında gözaltına aldı. Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin'in yönettiği iddia edilen çeteye geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'de operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasıyla düzenlenen 'Handikap' isimli operasyonda 39 kişi tutuklanırken, çete lideri olduğu belirtilen AB vatandaşı Veysel Şahin, Türkiye'de olmadığı için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polisin yaptığı takip sonucu Veysel Şahin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) olduğu tespit edildi. Türkiye'ye iade için girişim başlatılırken Şahin'in Lübnan'a gittiği belirlendi.

ÖZEL UÇAKLA GELDİĞİ SİVAS'TA YAKALANDI

6 aydır firari olan Veysel Şahin bugün özel uçakla yakınlarını ziyaret için memleketi Sivas'a geldi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlarıyla ilgili açılan dava kapsamında aranan Veysel Şahin, polis tarafından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Firari Sanal Kumar Kralı Sivasta Yakalandı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Öğretmen Akademisi’ne Bu Yıl 45 Öğrenci Alınacak Atatürk Öğretmen Akademisi’ne Bu Yıl 45 Öğrenci...
Denktaş, Kar-İş Heyetini Kabul Etti Denktaş, Kar-İş Heyetini Kabul Etti
CTP Gençlik Örgütü İle Güney Kıbrıs’tan EDON’dan Ortak Bildiri CTP Gençlik Örgütü İle Güney Kıbrıs’tan...
Dışarıda Çalışma Yasağıyla İlgili Denetim Raporu Açıklandı Dışarıda Çalışma Yasağıyla İlgili Denetim...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne Bu Yıl 45...

Haberi Oku