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11 Temmuz 2017 Salı 05:59

Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti
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Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan hayatını kaybetti.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 02.00 sıralarında yaşamını yitiren Fikret Hakan 83 yaşındaydı.

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.

Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan ''Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur'' sözleriyle duyurdu.

FİKRET HAKAN KİMDİR?

Türk sinemasının usta ismi Fikret Hakan (Bumin Gaffar Çıtanak) 23 Nisan 1934'te Balıkesir'de doğdu. 1950 yılında tiyatro sahnesine adım attı. Tam 204 film ve 28 dizide oynayan Hakan, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak da Türk sinemasına katkı sundu.

Rol aldığı filmlerle izleyicilerin gönlünde taht kuran Fikret Hakan, gazetecilikten tiyatroya, oradan da sinemaya kadar birçok alanda aktif olarak çalıştı.


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