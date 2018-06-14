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Federasyonu bırak, tanınmaya bak

Federasyonu bırak, tanınmaya bak

14 Haziran 2018 Perşembe 09:12
Federasyonu bırak, tanınmaya bak

Avrupa liderleri, hiçbir rahatsızlık duymadan  KKTC Cumhurbaşkanı ile aynı masada oturdular, KKTC Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinleyip alkışladılar. KKTC Cumhurbaşkanı ile birlikte, Azerbaycan gazını  Avrupa'ya  taşıyacak olan TANAP projesinin açılışını yaptılar ..Bu durum KKTC'nin gayrı resmi tanınması ve egemen varlığının kabulü anlamına geliyor. Anavatan Türkiye sayesinde gerçekleşen bu büyük olaydan sonra artık CB Akıncı'nın da "ille de federasyon" diyerek Ruma yalvar yakar olmaya son vererek KKTC'nin tanınması için büyük bir kampanya başlatması gerekiyor. Halkımızda büyük bir sevinç ve umut yaratan bu tarihi olaydan sonra Akıncı'ya sesleniyoruz:

KKTC'ye  gayri resmi tanıma demek olan bu gelişmenin ardından CB Akıncı'nın, Türkiye’de başka KKTC'de başka ve masada ise başka  konuşmaktan vazgeçmesi, KKTC'ye, kazanımlarımıza, mukavemetçi halkımıza ve milli değerlerimize sahip çıkması, federasyon görüşmelerinin sona erdiğini açıklaması ve tüm parti liderlerini yanına alarak tanınma için ülke ülke gezmesi gerekiyor.

Aynı masada yemek

CB Akıncı önceki gece TANAP açılışına katılanların onuruna verilen yemeğe  de katıldı. Akıncı yemekte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recepu Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poreşenko ile aynı masada oturdu.

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“BİR KARDEŞİNİZ DAHA VAR: KKTC”

Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinden bahsetmesine atıfta bulunarak, “Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.

Akıncı, “Bu kardeşiniz Türkiye ve Azerbaycan’da bir acı olduğunda orada yaşayan kardeşleriniz bu acıyı yüreklerinde sizin gibi hissederler. Bir sevinç olduğunda sizinle beraber coşku duyarlar” ifadelerini kullandı.

Bugün hem Azerbaycan hem Türkiye için önemli olan bu tarihi olayda Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Akıncı, projenin Türkiye’ye, Azerbaycan’a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

KKTC Cumhurbaşkanının bu sözleri devlet başkanları ve katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Volkan gazetesi

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