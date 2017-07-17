Ertuğruloğlu: Türkiye'ye bağlanma olasılığı konuşulabilir

Ertuğruloğlu, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının da olası senaryolar dahilinde bulunduğunu öne sürdü.



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 'Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde bazı adımlar atılacağını belirterek "Türkiye'ye bağlanma olasılığının" konuşulabileceğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, gazeteye yaptığı açıklamasının devamında, “hiç kimse bu konunun derin dondurucuya gönderilmesini beklememeli” diyerek, “Bir federasyon çözümü konfederasyonu da içerir. Bugüne kadar iki kesimli, iki toplumlu federasyon parametreleri temelinde müzakere ettik. Bu parametrelerin artık çöktüğü İsviçre’de net bir biçimde ortaya çıktı” dedi.

Gazete Duvar, Dışişleri BakanıTahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği roportajda şu ifadelere yer verdi:

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bu meseleyi Gazete Duvar’a değerlendirdi. Ertuğruloğlu, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının da olası senaryolar dahilinde bulunduğunu öne sürdü.



“Bir federasyon çözümü konfederasyonu da içerir. Bugüne kadar iki kesimli, iki toplumlu federasyon parametreleri temelinde müzakere ettik. Bu parametrelerin artık çöktüğü İsviçre’de net bir biçimde ortaya çıktı” vurgusu yapan deneyimli diplomat, “Hiç kimse bu konunun derin dondurucuya gönderilmesini beklememeli” diyerek önümüzdeki günlerde bazı adımların atılacağının sinyalini verdi.

‘BAĞLANMA OLASILIĞI KONUŞULABİLİR’

‘BM Genel Sekreteri’nin işinin artık bittiğini ve iki toplumlu müzakerelerin sonuçsuz bir biçimde tamamlandığını, bundan sonra yeni temel ve yeni parametrelere dayalı yeni müzakerelerin gerçekleştirileceği’ vurgusunda bulunan Ertuğruloğlu, Rum tarafına şu önemli mesajı gönderdi: “Şahsi olarak, aylar önce 4-5 öneri sundum. Şu an tartışılmasa da [Türkiye’ye] bağlanma olasılığı, bazı Kıbrıslı Türklerin buna olumlu yaklaşmamasına ve Ankara’yla KKTC hükümetinin resmi çizgisi olmamasına rağmen, bu öneri listesinde yer alıyordu. Alternatif önerilerle ilgili tartışmaya paralel olarak, Rum tarafıyla iyi komşuluk ilişkilerini, hatta konfederasyonu görüşebiliriz.”

Ertuğroloğlu, Rum kesiminin doğalgaz konusunda attığı adımlar karşısında sessiz kalmayacakları konusunda da uyarıda bulundu. KKTC Dışişleri Bakanı, “Diplomatik veya ekonomik önlemler alınabileceği gibi, aynı bölgede kazı çalışması da yapılabilir” dedi.