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18 Temmuz 2017 Salı 04:35

Ertuğruloğlu: Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı

Ertuğruloğlu: Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı
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Ertuğruloğlu: Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “KKTC'nin Türkiye’ye bağlanması” ile ilgili sözlerinin bilinçli ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, bu yönde kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılan haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye bağlanması” ie ilgili sözlerinin bilinçli ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, bu yönde kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılan haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, söz konusu haberlerde kaynak olarak gösterilen “Gazete Duvar” diye bir haber sitesine herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını, röportaj vermediğini belirterek, kamuoyunun bu tür spekülatif haberlere değer vermemesini istedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ta haftalık yayınlanan Kathimerini gazetesine röportaj verdiğini ve bu röportajdan bir cümlenin bilinçli olarak çarpıtılarak öne çıkarıldığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, röportaj sırasında kendisine “KKTC’nin B planı olup olmadığının” sorulduğunu, kendisinin de “4-5 tane seçenek olduğunu” söylediğini, bunun üzerine muhabirin de “Türkiye’ye bağlanma bu seçeneklerden biri mi” sorusu üzerine kendisinin de “evet bana göre bu da seçenekler içinde” diye bir yanıt verdiğini söyledi.

Sözlerinin çarpıtılmasını, vermediği bir röportajın verilmiş gibi gösterilmesini ve kamuoyu önünde yanlış bir tartışma başlatılmasını şiddetle kınayan Ertuğruloğlu, kamuoyunun bu tür spekülatif haberlere değer vermemesini istedi.

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Ertuğruloğlu: Sözlerim Kasıtlı Olarak çarpıtıldı
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