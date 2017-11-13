ERTUĞRULOĞLU: “BM 50 YILIMIZI ÇALDI”



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sadece Kıbrıslı Rumları temsil eden “Kıbrıs Cumhuriyeti” tanındığı, Kıbrıslı Türklere yönelik ambargoların da devam ettiği sürece çözüm bulunmasının mümkün olmadığını ifade etti.Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca ve bazı yönetim kurulu üyelerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.Tahsin Ertuğruloğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda hassas bir dönemden geçildiğini, Kıbrıs müzakerelerinin İsviçre'de çöktüğünü ancak Rum tarafının uluslararası camiada suçlanmamak adına çökenin 50 yıllık süreç değil konferans olduğunu söylediğine işaret etti."Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak bu oyuna gelmemeliyiz. İsviçre'de 50 yıllık süreç çöktü, federasyon görüşmeleri çöktü. Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına tanındığı ve ortaklıktan atılan Kıbrıs Türk halkı izolasyonlar altında ezildiği ve azınlık gibi gördüğü sürece; Rumlarla 50 yıl değil 500 yıl daha müzakere etsek çözüm bulamayız. Bizim BM tarafından bu süreçle 50 yılımız çalındı, ancak bundan sonra daha fazla zamanımızın çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra iki devlet arasında görüşme olacaksa olur. Bu konuda Anavatan medyasından da destek istiyoruz."Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 7 Ocak'ta KKTC’de yapılacak genel seçimlerin ardından Kıbrıs'ta yeni sürecin ve yeni modalitelerin ne olabileceği konusunda da Anavatan ile değerlendirme yapılması gerekeceğini ifade etti.TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, örgüt olarak KKTC'nin tam bağımsız yoluna devam etmesi ve üzerindeki ambargoların kaldırılması için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.