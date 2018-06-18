Eroğlu: “Amfi Tiyatro Metehan Çemberi yanındaki askeri bölgede olacak… biz o bölgeyi Lefkoşa’ya katmakta kararlıyız”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyeliği adayları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nü de giden Eroğlu, çalışanlara projelerinden bahsetti ve görüş alış verişinde bulundu.

Başkentin en büyük eksiklerinden birisinin amfi tiyatro olduğunu belirten Gencay Eroğlu, “Yerini tespit ettik. Tiyatro Metehan çemberi yanındaki askeri bölgede olacak. Buraya bir de kültür sarayı yapılacak. Biz o bölgeyi Lefkoşa’ya katmakta kararlıyız” dedi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Eğitim Bakanlığı’nda “Halk Akademisi” ile ilgili projelerini de paylaşan Gencay Eroğlu, LTB bünyesinde kurulacak Lefkoşa Halk Akademisi ile Lefkoşalıların birçok konuda kendini geliştirme ve yetiştirme imkanı bulacağını söyledi.



Eroğlu, Lefkoşalılara ücretsiz kurslar verileceğini de belirterek, ürünlerin başkente kurulacak “kültür-sanat” sokaklarında da satılabileceğini ifade etti. Eroğlu, “Lefkoşa kültür ve sanat başkenti olacak” dedi.Gençlik Dairesi Müdürlüğü döneminde uluslararası alanda birçok temsiliyette bulunduklarını da anımsatan Gencay Eroğlu, “Lefkoşa Türk Belediyesi bu tanınmışlığı etkin olarak kullanamıyor” görüşünü dile getirdi.