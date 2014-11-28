Eroğlu Aday !

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Nisan 2015’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vererek, UBP ile DP-UG’nin çağrılarına uyarak, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarımızın belirttiklerini dikkate alarak,işin kolayını seçmeden, sorumluluktan kaçmadan, sizlerin bana yüklediği misyonun bilinci içerisinde, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılmaya karar verdim” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, gelecek yıl Nisan ayında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklaması bugün yaptı. Eroğlu’nun halka hitaben yaptığı açıklama saat 12.00’de televizyon ve radyolardan yayınlandı.

Son Güncelleme: 28.11.2014 12:13