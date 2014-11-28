Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Eroğlu Aday !

Eroğlu Aday !

Eroğlu Aday !

Eroğlu Aday !

28 Kasım 2014 Cuma 12:09
Eroğlu Aday !
banner238
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Nisan 2015’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vererek, UBP ile DP-UG’nin çağrılarına uyarak, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarımızın belirttiklerini dikkate alarak,işin kolayını seçmeden, sorumluluktan kaçmadan, sizlerin bana yüklediği misyonun bilinci içerisinde, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılmaya karar verdim” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, gelecek yıl Nisan ayında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklaması bugün yaptı.  Eroğlu’nun halka hitaben yaptığı açıklama saat 12.00’de televizyon ve radyolardan yayınlandı.
Son Güncelleme: 28.11.2014 12:13
Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim