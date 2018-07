Erhürman: “Sosyal ve ekonomik kalkınma hamlelerinden asla vazgeçilmeyecek”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, KUTLAMALARA KATILMAK AMACIYLA KKTC’YE GELEN TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY İLE TBMM BAŞKAN VEKİLİ LEVENT GÖK’Ü KABUL ETTİ

OKTAY: “KIBRIS TÜRK HALKINA 1974 ÖNCESİNİ KİMSE BİR DAHA YAŞATAMAYACAK”

GÖK: “KKTC’NİN ARTAN DEĞERLERİYLE BİRLİKTE DÜNYADA YERİNİ BULMASI ORTAK HEDEFİMİZDİR”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği uluslararası alanda temsil edilme olanaklarına sahip olması gerektiğini söyleyerek, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesi ile uluslararası alanda görünür olma çabasından asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

Başbakan Tufan Erhürman da Oktay ve Gök’ü kabulünde yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda da Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erhürman, TC Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a selamlarını ileterek, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ve kabinenin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bu güne kadar çözüm için çok ciddi ve çok samimi çabalar ortaya koyduğunu, bunun uluslararası topluluk tarafından da artık çok iyi bilindiğini söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı çözüm için çok ciddi ve çok samimi çabalar gösterdi. Bu uluslararası topluluk tarafından artık çok iyi biliniyor. Ancak, uluslararası ilişkilerin çeşitli ihtiyaçları belli ki zaman zaman değişebiliyor ve görmezden gelmeler sonucunu doğurabiliyor. Genel olarak böyle bir dengeci yaklaşımla, sanki iki taraf aynı çabayı göstermiş, ya da iki taraf aynı derecede sorumluymuş gibi raporları hazırlamaya devam ediyorlar. Ama ben özellikle Crans Montana’da yaşananlar sonrasında artık Türk tarafının ne kadar ciddi ve samimi çaba gösterdiğini bildiklerini, gördüklerini kendi adıma biliyorum”

Bundan sonrası için Kıbrıs Türk halkının kararlı, samimi bir karşılık bulması halinde çözüm çabalarına aynı derecede samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğini dile getiren Başbakan Erhürman, “Ama bu bizim kendi hayatımızı durdurmamız anlamına asla gelmeyecek” dedi.

“SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA HAMLELERİNDEN ASLA VAZGEÇİLEMEYECEK

Sosyal ve ekonomik kalkınma hamlelerinden asla vazgeçilemeyeceğini de vurgulayan Başbakan Erhürman, Türkiye’nin desteğiyle bu çalışmaların süreceğine vurgu yaptı.

Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği uluslararası alanda temsil edilme olanaklarına sahip olması gerektiğini söyleyerek, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesiyle uluslararası alanda görünür olma çabasından asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye ile birlikte gerçekleştirilen projelere de değinen Erhürman, herkesin hayatına en fazla dokunan projenin su projesi olduğunu, bu projeye şimdi de elektrik projesinin eklendiğini kaydederek, bu ziyaretlerde tüm bu konuları da görüşme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

“20 Temmuz varoluş mücadelemizde önemli bir merhaledir, ama Kıbrıs Türk halkı hala ciddi bir varoluş mücadelesi içerisindedir. Sosyal ve ekonomik kalkınma alanında ve uluslararası alanda varlığını kabul ettirme çabası içerisindedir. Mücadele devam ediyor, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin yanımızda olacağını bilmek bizim için en önemli gurur kaynağıdır.”

OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Kıbrıs Türkü ile birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi niyet, saygı ve selamlarını getirdiklerini söyledi.

Her şartta ve koşulda Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olduklarını ve olacaklarını ifade eden Oktay, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini dile getirdi ve görüşmede Kıbrıs konusu ve genel anlamda kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile adadaki çözüm çabaları ve yapısal değişikliklerle alakalı Kıbrıs’ta neler yapılabileceği ile ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirten Oktay, Başbakan Erhürman ile de bu konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Oktay, Kıbrıs Türkü’nün çözüm odaklı arayışlarında da Türkiye’nin yanlarında olacağını dile getirerek, “Kıbrıs Türkü’nün çözüm arayışlarında da her zaman sonuna kadar yanlarında olacağız. Her zaman çözümün taraftarı olduk. Her zaman sonuna kadar gayret sarfettik. TC-KKTC olarak üzerimize düşeni yaptık ama her seferinde ne yazık ki Rum tarafının farklı engellemeleri ile çözüme bir türlü ulaşılamadı” dedi.

Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını etkileyecek, ekonomik kalkınma hamlesinin öneminin daha da arttığına işaret ederek, Kıbrıs Türkünün yaşam standardının yükseltilmesi için Türkiye olarak bir çok projeye imza attıklarını anlattı.

300’E YAKIN PROJE

Oktay şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını etkileyecek, ekonomik kalkınma hamlesinde de sizlerle birlikte hareket ediyoruz. Bu konuda bir çok proje yaptık. 300’e yakın proje yürüttük ve yürütüyoruz. Her bir proje Kıbrıs Türkü’nün günlük hayatını iyileştirmesine vesile olan çalışmalardır. Ana projelere baktığımızda günlük hayata en çok yansıyan proje su projesi oldu. Suyun Türkiye’den getiriliyor olması, çok farklı bir yöntemle deniz aşırı getiriliyor olması ve sonrasında yerele kadar dağıtımının yapılıyor olması yüzde 90’ın üzerinde KKTC’de su sorununu çözen bir yaklaşımdı.”

Oktay, su projesi kapsamında suyun tarımsal arazilerde de kullanılabilmesine imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiğini ve KKTC ile birlikte yürütüldüğünü kaydederek, diğer bir proje olan elektrik projesinin de en kısa zamanda hayata geçirileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda kesin talimatı olduğunu söyledi.

Her iki projenin de adadaki barış sürecine olumlu katkı sağlayacağına inanç belirten Oktay, Kıbrıs Türk halkına 1974 öncesini kimsenin bir daha yaşatamayacağını sözlerine ekledi.

GÖK

TBMM Başkan Vekili Levent Gök de, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıldönümü nedeniyle adada bulunduklarına dikkat çekerek, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın sevgi ve selamlarını getirdiklerini söyledi.

Kıbrıslı yurttaşların 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Gök, TBMM’nin Kıbrıs halkıyla, Kıbrıs parlamentosuyla, Kıbrıs’ın yürütme organlarıyla dayanışmasının artarak devam edeceğini vurguladı.

Gök, “Biz Kıbrıs’ta Kıbrıs halkın haklı davasının Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde çözümsüzlüğe itildiğini biliyor ve görüyoruz. Kıbrıs Türk halkı 2004 yılında Annan Planını onaylamak suretiyle üzerine düşeni bence yerine getirmiştir” dedi.

Kıbrıslı Rumların bilinçli olarak çözümsüzlüğe sürüklediği sürecin artık Kıbrıs halkı tarafından bir başka açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gök, “Ya bir yol bulunacaktır, ya bir yol bulunacaktır” şeklinde devam etti.

Kıbrıs Türk halkının Rumlarla süreçlerin bu şekilde bir çözümsüzlüğe girildiği andan itibaren artık ekonomik yönden demokrasi, hukukun üstünlüğü alanında bir başka şahlanışı gerçekleştirmek durumunda olduğunu vurgulayan Gök, atılacak bütün adımlar ve yapılacak bütün reformların bütün dünyanın gözü önünde, Türkiye ile birlikte ve dayanışma duygusu içinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

KKTC ve Kıbrıs Türk halkının görmezden gelinmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Levent Gök, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs’ın yanında olacağını belirtti.

Gök, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanları saygıyla anarak, gazilere şükranlarını iletti ve Kıbrıs halkının önderlerinden Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit’i rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Gök, “KKTC’nin artan değerleriyle birlikte dünyada yerini bulması ortak hedefimizdir” dedi.