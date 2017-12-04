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04 Aralık 2017 Pazartesi 13:33

ERHÜRMAN: “SEÇİM İKİ ZİHNİYET ARASINDA GEÇECEK, KARARI HALKIMIZ VERECEK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim yarışının iki zihniyet arasında geçeceğini ve kararı halkın vereceğini söyledi.

ERHÜRMAN: 'SEÇİM İKİ ZİHNİYET ARASINDA GEÇECEK, KARARI HALKIMIZ VERECEK”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim yarışının iki zihniyet arasında geçeceğini ve kararı halkın vereceğini söyledi.

CTP milletvekili adayları dün KTAMS binasında gerçekleştirilen kokteylde bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da yer aldığı etkinliğe İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da katıldı.

Erhürman, yaptığı konuşmada, “seçim yarışının iki zihniyet arasında geçeceğini” savunarak, “Biri böyle gelmiş böyle gitsin diyenlerin zihniyetidir, diğeri ise bizim zihniyetimizdir; yani bu düzeni değiştirme, çocuklarımıza haysiyete, adalete, üretime ve hizmete dayalı yeni bir düzen bırakma gailesidir. Kararı halkımız verecek” dedi.

Erhürman ülkede yaratılan statüko duvarını bu kez yıkıp geçeceklerini söyledi.

7 Ocak gecesi iktidara gelerek ertesi gün işe koyulacaklarını belirten Erhürman, “Derdimiz hükümete gelip koltuklara kurulmak değil. Bu ülkede artık bir şeylerin değişmesi gerekir diyenleriz. Bu ülkede yeni bir sistem kurulmalı. Bu ülkede üretmeliyiz ve ürettiğimizi adil paylaşmalıyız. Bu ülkenin kapılarını dünyaya açmaya biz çalıştık, belli bir noktaya kadar da açtık şimdi bir hissa daha diyeceğiz ve ardına kadar açacağız. Statüko duvarını CTP yıkacak” şeklinde konuştu.

Bu ülkede sistem değişecekse bunu ancak CTP’nin yapabileceğini söyleyen Erhürman, “Balonlar hava kaçırmaya başladı. ‘Yenileniyoruz’ diyenler yine eski suretleriyle ortaya çıktılar. CTP 50 kişilik kadrosunu açıkladı, taraflı tarafsız herkes ‘evet, budur’ dedi, işin rengi belli oldu. Biz geliyoruz, çalışacağız ve yapacağız. Tabanımıza güvenimiz tam, halkımıza güvenimiz tam” dedi.

“Kötü yönetimler nedeniyle halkın bazı şeylerin değişeceğine dair inancının azaldığını” söyleyen Erhürman, “CTP’nin güçlü kadrosu ve her alandaki sorunlara ürettiği çözümleri ile hazır olduğunu ve halkın bunu görüp gerekeni yapacağına inandığını” kaydetti. 
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