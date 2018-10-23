Erhürman: “İstihdam yaratmalıyız ve bunu mümkün olduğunca 'Vatandaş İstihdamı’ olarak yapmalıyız”

KTTO’NUN “MÜNHAL SAYFASI” LANSMANI DÜN AKŞAM YAPILDI

ERHÜRMAN: “DARBOĞAZ, EL ELE VERMEZSEK ZORLUKLARIN AŞILAMAYACAĞINI GÖSTERDİ”



“YABANCI İŞ GÜCÜNÜN AĞIRLIKLI OLMASI NEDENİYLE PARANIN YÜZDE 70’İ YURT DIŞINA GİDİYOR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yeni hayata geçirdiği ve KTTO üyeleriyle iş arayanları bir araya getirecek çevrimiçi “Münhal Sayfası” için tanıtım gecesi düzenledi.

KTTO Konferans Salonu’nda dün akşam KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe, Başbakan Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katıldı.

Gecede, yeni münhal sayfasının tanıtım filminin izlenmesinin ardından Deniz, Çeler, Nami ve Erhürman konuştu.

DENİZ: “ODA ÜYELERİ VE İŞ ARAYANLAR ARASINDA KÖPRÜ”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, konuşmasında Oda tarafından yürütülen hizmetlere bir yenisinin eklendiğini ve iş dünyasının gelişmesine katkı yapmak için Oda üyeleriyle iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi üstlendiklerini iade etti.

İstihdamın üretimi artırdığını ve bunun ekonomik büyümeyle sonuçlandığını kaydeden Deniz, KTTO üyelerinin güvencesi altında bu hizmeti gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Deniz, yeni girişimin hayata geçmesinde geçmiş yönetimden Mustafa Erk ve Mustafa Genç ile yeni yönetimden Serhan Kombos ve KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri’ye teşekkür etti.

ÇELER: “İŞSİZLİK İSTATİSTİĞİ BİLİNMİYOR ÇÜNKÜ İŞSİZLER İŞ BULMA MERKEZİNE BAŞVURMUYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkede yaşanan ve çözüm bekleyen sorunların başında işsizliğin geldiğini söyleyerek, bunun giderilmesinde en üstün güce ve donanıma sahip bakanlığın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu belirtti.

Bakanlığın, özel sektörde yeni hayata geçireceği teşvik sistemiyle hem maddi hem manevi katkı yapılacağını ifade eden Çeler, şu an istatistik veri olarak işsizliğin durumunun bilinemediğini bunun sebebinin işsizlerin iş bulma merkezine başvurmamaları olduğunu kaydetti.

Bu nedenle Bakanlık olarak da hem internet hem sosyal medya hem de telefonla işverenle işçiyi buluşturma çalışmaları yaptıklarını anlatan Çeler, halkın neden yerli işgücüne kaymadığının üç sebebi olduğunu kaydetti ve bunları “maaş”, “sosyal-kültürel alışkanlıklar” ve “sosyal haklarla, izin hakları” olarak sıraladı.

Özel sektörde sendikalaşmanın da gündemde olduğunu aktaran Çeler, buna işverenlerin çekinceli bakmasına gerek olmadığını, çünkü az da olsa sendikalaşmanın yaşandığı yerlerde hiçbir eylem ve iş durdurma eyleminin gerçekleşmediğine dikkati çekti.

NAMİ: “KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM MODELLERİNE GEÇMEK GEREK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, ülkede bir çarpık yapı oluştuğunu ve rekabet edebilirlik sıralamasında 144 ülke arasında 111’inci sırada bulunulduğunu söyledi. Nami, bunun başlıca sebeplerinden birinin istihdam politikaları olduğuna işaret etti.

Nami, KKTC’nin dünyanın dört bir yanından işçi getirmesine rağmen kendi halkının iş bulamadığını belirterek, Kıbrıs sorununun getirdiği mali sorunlarla da boğuşurken, KKTC’nin yapması gerekenin katma değeri yüksek üretim modellerine geçiş olduğunu ifade etti.

“ELEKTRİK MALİYETLERİ YAKINDA DÜŞÜRÜLECEK”

Teknopark ve AR+GE yasalarına hız verildiğini, sanayi bölgelerine ağırlık verildiğini ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için alternatif üretim modellerinin neler olabileceğine bakıldığını anlatan Nami, bu konuların TC’de yapılan ziyaretlerde de dile getirildiğini ve yakın bir zamanda elektrik maliyetlerinin düşürüleceğini söyledi.

ERHÜRMAN: “BİRAZ DAHA MOTİVASYONLA BAZI ŞEYLER DAHA İYİ YAPILABİLİR”

Başbakan Tufan Erhürman ise KTTO’dan bir heyetle Mersin’in Silifke ilçesinde temaslarda bulunduklarını ve iş insanlarının orada ürettikleri istihdamla nasıl gurur duyduklarını gördüklerini kaydetti.

Silifke’nin Türkiye’de üretilen çileğin yüzde 40’ını, yurtdışına ihraç edilen çileğin yüzde 60’ını sağladığını bildiren Erhürman, Mersin Limanı’nın ne kadar iyi işletildiğine de şahit olduklarını, KKTC’nin biraz daha motivasyonu artırması durumunda bazı şeyleri çok daha iyi yapabileceğini söyledi.

“DARBOĞAZ, EL ELE VERMEZSEK ZORLUKLARIN AŞILAMAYACAĞINI GÖSTERDİ”

Genç işsizliğinin yüzde 19 olmasının sevindirici olmadığını, bu anlamda “Münhal Sayfası”nı hayata geçirenlere teşekkür ettiğini belirten Başbakan, içinden geçilen darboğaz döneminin, el ele vermeksizin belli zorlukların aşılamayacağını herkese gösterdiğini ifade etti.

“PARANIN YÜZDE 70’İ YURT DIŞINA GİDİYOR”

“Birincisi, istihdam yaratmalıyız, mümkün olduğunca bunu vatandaş istihdamıyla yapmalıyız” diyen Erhürman, turizm sektörüne bakıldığında yabancı iş gücünün ağırlıkta olduğunu, tahmini yüzde 30 paranın KKTC piyasasına dönerek, bunun geriye kalan yüzde 70’lik kısmınınsa yurt dışına gittiğini söyledi.

Ülkede kazanılan her kuruşun yine ülkede harcanması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, KTTO’nun yeni girişimini de toplumsal bir sorumluluk projesi olarak gördüğünü ve ardındaki sorumluluğu görüp önemsediğini belirtti. Erhürman, KKTC’nin el ele vererek Silifke’yi geride bırakabileceğini vurguladı.

MÜNHAL SAYFASI

KTTO üyeleriyle iş arayanlar arasında köprü olacak www.ktto.net/munhal-sayfasi adresine giren KTTO üyeleri buraya ilan bırakacak; iş arayanlar da “Münhal İlanları” kısmına girerek arama motorundan istenen nitelikte münhal ilanlarını aratabilecek.

Ardından iş arayan kişi münhali veren firma yetkilisine e-posta yoluyla özgeçmişini gönderecek, hazır özgeçmişi bulunmayan adaylar sayfada bulunan “İş Başvuru Formu”ndan destek alarak münhal başvurusunu gerçekleştirebilecek.

