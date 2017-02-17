ERHÜRMAN: 'DİPKARPAZ'I GÖRMEDEN AYRILAN TURİST, KENDİNİ EKSİK HİSSETMELİ'

ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ ÖYLE BİR YER OLMALI Kİ, BURAYI GÖRMEDEN AYRILAN TURİST, KENDİNİ EKSİK HİSSETMELİ”

“DEVLETTE İSTİHDAM DENİZİ BİTTİ AMA UMUTLANMAMIZ GEREKEN DİPKARPAZ’IN BÜYÜK TURİZM POTANSYELİ VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dipkarpaz’da kitle toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dipkarpaz’ın, adaya gelen turistlerin burayı görmeden ayrılırsa, kendini eksik hissetmesi gerekeceği bir yer olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, bölgenin turistik potansiyelinin önemini vurguladı ve siyasetin gelecek için üretim meselesi olduğunu ifade etti.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP İskele İlçesi’nin organize ettiği toplantıda, hükümetin icraatları ve partinin yeni yol haritası konuşuldu.

Toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyeler ve bölge halkı katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bölgede çok başarılı iki tane belediye bulunduğu ve bunların Dipkarpaz ve Mehmetçik olduğunu belirterek, CTP hizmet anlayışının diğer tüm belediyelere örnek olduğunu söyledi.

“DİPKARPAZ, BAFRA’NIN OTEL POTANSİYELİNDEN YARARLANMALI”

CTP’li belediye başkanlarının şu ana kadar yaptıklarının gelecekte yapacaklarının garantisi olduğunu belirten Erhürman, şöyle konuştu:

“Daha da büyük işleri birlikte yapmak niyetindeyiz. Dipkarpaz potansiyeli çok yüksek bir yer. Bu potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz diye sorarsanız, belki yüzde 5 derim. Bugün KKTC otellerinin toplam yatağının yüzde 18’i İskele’de bulunuyor ve sadece Bafra’da yapılması planlanan oteller, eğer yapılırsa oradaki toplam yatak kapasitesi şu anda KKTC’nin tamamındaki yatak kapasitesine yakın olacak. Bu aslında ne demek; Bafra şurası, yani Dipkarpaz’la Bafra’nın arası turistler açısından baktığınızda çok kolay kat edilebilecek bir mesafe. Dipkarpaz yanı başındaki bu turizm potansiyelinden yararlanabilmeli.”

“DİPPARKAZ’I GÖRMEDEN AYRILAN KENDİNİ EKSİK HİSSETMELİ”

“Dipkarpaz öyle bir yer olmalı ki, Kıbrıs’a gelen bir turist Dipkarpaz’a gelmeden Kıbrıs’tan ayrılırsa kendini eksik hissetmeli” diyen Erhürman, doğasıyla, eşekleriyle, tarihi dokusuyla, çok kültürlü yapısıyla, ürettikleriyle, yemekleriyle Dipkarpaz’ın ayrı güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

“TC’NİN AKTARACAĞI 40-50 MİLYONU HÜKÜMET ALAMIYOR”

UBP-DP Hükümeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzaladığı mali protokolde turizm için ayrılan 40-50 milyon TL olduğuna değinen Erhürman, hükümetin bu parayı kullanmak için yapması gerekenleri hâlâ yapmadığını savundu.

Erhürman paranın kullanılabilmesi için hükümetin atması gerekli adımlarla ilgili olarak şöyle dedi:

“Ne zaman yapmalıydı? Ekim ayında yapmalıydı! Peki nedir bunun Dipkarpaz için önemi? Turizmde teşvik mevzuatının değiştirileceği yazıyor protokolde. Hangi yönde değiştirilecek? Eko-agro turizmin teşvik edilmesi ve kaynakların doğru kullanılması yönünde. Peki Kuzey Kıbrıs’ta eko-agro turizm potansiyeli nerede var? Belki en fazla bu bölgede, İskele bölgesinde

var. Dipkarpaz, Mehmetçik ve Kumyalı’da yapılabilecek bir şey. Bu hükümet ekim ayından beri bunu yapamadı. Bu 50 milyon liranın sadece 5 milyonu ile Dipkarpaz eminim iki sene sonra bambaşka bir yer olabilir.”

“TURİZMDE KAYNAKLARI DOĞRU YÖNDE KULLANMALIYIZ”

CTP olarak kendilerine Dipkarpaz’da çok büyük işler düştüğünü belirten Erhürman, başta belediye başkanlarına, CTP örgütlerine ve Genel Merkez’e büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, “Dipkarpaz’da turizmin ve üretimin bize sunacağı çok ciddi olanaklar var. Bu olanaklara odaklanmamız lazım ve bunun üzerinden proje üretmemiz lazım” dedi.

Erhürman, turizm için kullanılabilecek kaynakları doğru yönlere kanalize etmek gerektiğini de belirterek “Bu kaynakları burada kullandırmak için merkeze iş düşüyor ama merkeze bu konuda yol gösterecek olan da sizlersiniz” diye konuştu.

“SİYASET GELECEK İÇİN ÜRETİM MESELESİDİR”

Genel Başkan Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balıkçılık sorunu mu var, eşeklerle ilgili sorun mu var, bir şey üretilecek ama üretimle ilgili eksikler mi var, turistik yerlerde sorunlar mı var, turizmin tanıtılmasıyla ilgili bir sorun mu var, belediyenin ya da tanıtım için Dipkarpaz’ın çok ciddi bir internet sitesine mi ihtiyacı var, bütün bu konularda biz merkez olarak sonuna kadar hem belediye başkanımızın, hem Dipkarpaz’ın arkasındayız. Artık derdimiz proje üretmektir, iş yapmaktır. Bu iş üzerinden insanlara gitmektir. Çünkü insanların bu bölgede iş, ekmek derdinde olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Şunu da biliyoruz ki devlette istihdam denizi bitti ama çok daha büyük bir deniz var önümüzde umutlanmamız gereken. Bu kadar güzel bir bölgede turistin bu kadar gelmek isteyebileceği bir bölgede biz gençlerimize iş olanağı yaratamayacak kadar basiretsiz ve beceriksizsek zaten bu işleri bırakmamız lazım. Ciddi bir potansiyelimiz var. Siyaset gelecek için üretim meselesidir.”



