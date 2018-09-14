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Erhürman: “Askeri Kantinler Konusunda Talimatım Yok”

AKINCI- ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Erhürman: “Askeri Kantinler Konusunda Talimatım Yok”

AKINCI- ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

14 Eylül 2018 Cuma 09:52
Erhürman: “Askeri Kantinler Konusunda Talimatım Yok”

AKINCI- ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ


ERHÜRMAN: “ASKERİ KANTİNLER KONUSUNDA TALİMATIM YOK”

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya ve haberlerde iddia edildiğinin aksine askeri kantinler konusunda herhangi bir talimatı bulunmadığını dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi 45 dakika sürdü.


KIBRIS SORUNU VE İÇ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Erhürman, her zamanki gibi Kıbrıs sorunu ve iç gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Akıncı’nın New York ziyareti öncesi hükümet partileriyle toplantı yapılması kararı alındığını dile getiren Erhürman, böylece son görüş alışverişlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.


“UMUDUMUZ TCMB’NİN FAİZ KARARIYLA DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞÜN DEVAMI”
Dün TC Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından dövizde düşüş yaşandığını dile getiren Erhürman, “Umudumuz bunun daha aşağıya inmesi ve belirli bir noktada istikrar kazanması. Çünkü istikrar kazanmadığı müddetçe elektrik ve akaryakıt fiyatlarında istikrar tutturmamız mümkün değil” dedi.


Erhürman ayrıca elektrik fiyatlarını halka yansıtmamak için büyük bir çalışma içinde olduklarını ancak petrol fiyatları için insiyatif olanağı olmadığını dile getirdi.


“ASKERİ KANTİNLER KONUSUNDA TALİMATIM YOK”
Askeri kantinler konusunda sosyal medya ve basında yer alan haberlere işaret eden Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanıyla 15 günde bir gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde, marketçilerin şikâyetlerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’na ilettiğini söyledi.


Dün bu kapsamda yine bir toplantı gerçekleştirildiğini ancak askeri kantinler konusunun gündeme gelmediğini dile getiren Erhürman sosyal medya ve basında yer aldığı gibi askeri kantinler konusunda herhangi talimat vermediğini kaydetti.


Sosyal medyada çıkan haberlerden, yazının Kolordu Komutanlığına bağlı bir kantinde asıldığının anlaşıldığını söyleyen Erhürman, Kolordu Komutanıyla askeri kantinler konusunda herhangi bir görüşmesi de olmadığını belirtti.


Askeri kantinlerin bir mevzuatı olduğunu, kimlere satış yapacaklarının da o mevzuatta belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Yasayı ya da mevzuatı uygulama konusunda GKK’nın herhangi bir talimata ihtiyacı yoktur. Kaldı ki benim GKK komutanına talimat vermek gibi bir yetkim yoktur” dedi.

Son Güncelleme: 14.09.2018 12:59
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