'Erdoğan'dan sinyal bekliyor'



Anastasiadis, Erdoğan’ın Atina ziyaretinin Kıbrıs sorununda uluslararası konferansın toplanmasını sağlayacak gelişmelere yol açmasını diledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinin Kıbrıs sorununda uluslararası konferansın toplanmasını sağlayacak gelişmelere yol açmasını diledi.

Politis gazetesi: “Erdoğan’dan Sinyal – Lefkoşa Müzakerelerin Devamı Mesajını Almak İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Yunanistan’da yayınlanan “Ethnos Tis Kiriakis” isimli haftalık gazeteye röportaj verdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis röportajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki ortamın iyileşmesine katkı sağlamasını umut ettiğini belirtirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini sağlayacak unsurlardan birinin de Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu iddia etti.

Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin soruna ve özellikle garantiler ile güvenlik konularına yaklaşımını değiştirmesiyle mümkün olabileceğini öne süren Anastasiadis, Türkiye’nin AB sürecini desteklediklerini ancak bu sürecin AB normlarından tavizler verilerek ileri götürülemeyeceğini vurguladı.

Anastasiadis, kendisinin görev süresinin son anına kadar Kıbrıs sorununu çözecek ve mevcut statükoya son verecek kararlar almaya hazır olduğu iddiasında da bulunarak “Keşe Türkiye’den karşılık gelseydi” şeklinde konuştu.

Yeniden başkan seçilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını sürdüreceğini ifade eden Anastasiadis, müzakereler başlamadan önce çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini, Erdoğan’ın Atina ziyaretinin de ön hazırlık şeklinde olmasını umut ettiğini sözlerine ekledi.