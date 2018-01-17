ERCİLASUN’A ÖZEL ÖDÜL

Türkiye’de yılda bir düzenlenen Ziraat Mühendisliği Özel Ödülüne bu yıl Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun layık görüldü.

Etkinlik Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi-Ankara’da gerçekleştirildi.

Ödül Ercilasun’a Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör tarafından taktim edildi. Özden Güngör konuşmalarında KKTC tarımını yakından takip ettiğini ve odaları ile Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası arasında bir köprü kurulmasına katkı sağlayan Mehmet Ercilasun’a teşekkür etti.

22-25 Nisan 2018 tarihlerinde, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan, 19. Dünya Ziraat Mühendisliği Kongresi’nin (CIGR), düzenlenmesinde sağladığı katkılar

nedeniyle, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Özel Ödülü’ne layık görülen Mehmet Ercilasun, katkı koyan herkese teşekkür etti.