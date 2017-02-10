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10 Şubat 2017 Cuma 08:57

Ercan – Meriç Arasında Feci Kaza

Ercan – Meriç Arasında Feci Kaza
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Ercan – Meriç arasında feci kaza: 1 ölü

Ercan ile Meriç köyü arasında meydana gelen trafik kazasında bir araç yol aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından ağaça çarptı. Gerçekleşen feci kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

FM 326 plakalı Nissan marka araçta kaza sonucu şoför olan ve askeri personel olduğu öğrenilen ancak ismi henüz açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerine ulaşan ambulans, yaralı kişiye ilk müdahaleyi olan yerinde yapmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne doğru yola çıktı.

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