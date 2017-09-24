Enformasyon Dairesi: “Rum Yönetimi’nin Kuzeyde Yaşayan Rum Ve Maronitlere Tüketim Malzemesi Göndermesi Uygulaması Sonlandırılıyor”

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Rum Yönetimi’nin Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla çeşitli günlük tüketim malzemeleri gönderdiğini, Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satmakta olduklarının tespit edildiğini duyurdu ve KKTC hükümetinin mevcut uygulamayı sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.

“RUM VE MARONITLER’IN IHTIYAÇ DUYMADIKLARI BU MALZEMELERI KIBRISLI TÜRKLERE SATMAKTA OLDUKLARININ TESPIT EDILDI”

“RUM YÖNETİMİ BU MALZEMELERİ GÖNDERMEKTE ISRAR EDERSE 1 EKİM İTİBARIYLA GÜMRÜK İŞLEMİ YAPILMAYA BAŞLANACAK”

“YENI UYGULAMANIN TEKNIK AYRINTILARI HAKKINDA BIRLEŞMIŞ MILLETLER BARIŞ GÜCÜ’NE GEREKLI BILGILENDIRME EN KISA SÜREDE YAPILACAK”

“UYGULAMA NÜFUS MÜBADELE ANTLAŞMASI ILE UYUMLU”



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Rum Yönetimi’nin Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla çeşitli günlük tüketim malzemeleri gönderdiğini, Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satmakta olduklarının tespit edildiğini duyurdu ve KKTC hükümetinin mevcut uygulamayı sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.

Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Rum Yönetimi’nin KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e sözkonusu tüketim mallarını göndermekte ısrar etmesi halinde, sözkonusu mallara yürürlükteki mevzuat uyarınca gümrük işlemi yapılmaya başlanacağını belirtti.

Gerekli olan vergi ve harçlar tahsil edildikten sonra malzemelerin ülkeye girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada insani nedenlerle tıbbi yardımın bu kapsam dışında tutulmaya devam edeceği de kaydedildi.

Yeni uygulamanın teknik ayrıntıları hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı da vurgulanan açıklamada, gerekli görülen uygulama değişikliğinin 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğuna da dikkat çekildi.

“YAŞAMLARI SORUNSUZ..”

Enformasyon Dairesi yaptığı açıklamada, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adanın Kuzey’inde kalmayı tercih eden Kıbrıslı Rumlar ile Maronitler’in KKTC sınırları içerisindeki köylerinde yaşamlarını sorunsuz bir şekilde sürdürdükleri kaydedilerek, Gerek Kıbrıslı Rumlar, gerekse Maronitler’in kendi din adamlarının bulunduğu kiliselerinde dini ibadetlerini gerçekleştirdikleri, ayrıca Kıbrıslı Rumlar’ın Güney’den gelen öğretmenlerin görev yaptığı kendi okullarında eğitim alabildikleri ifade edildi.

“Ülkemizde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar ile Maronitler’in, KKTC sınırları içerisinde serbest dolaşım hakları olduğu gibi, 2003 yılında Kuzey ile Güney arasında sınırların serbest geçişe açılmasıyla birlikte Güney’e de hiçbir sınırlama olmaksızın geçebilmesi mümkündür” denilen açıklamada, Güney’de bulunan yakınlarının Kuzey’e geçip Kıbrıslı Rum ve Maronitler’i istedikleri zaman ziyaret edebildikleri de belirtildi.

“KIBRISLI RUM VE MARONİTLER BÖLGELERDE MAHSUR VEYA KUŞATMA ALTINDA DEĞİL”

Enformasyon Dairesi açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi

“Yukarıda işaret edildiği üzere, KKTC sınırları içerisinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler bulundukları bölgelerde hiçbir surette mahsur veya kuşatma altında değildir. İlaveten, KKTC vatandaşlarına sağlanan tüm sağlık, belediye vb. hizmetlerden de yararlanabilmektedir.

Buna karşın, 1974 yılından bu yana değişen koşullar ve mevcut durum gözardı edilmekte, Kıbrıs Rum liderliği konuyu siyasi istismar unsuru olarak kullanmayı sürdürmektedir. Rum liderliği yerleşik siyasi anlayışı çerçevesinde Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’i ‘işgal altındaki bölgelerdeki mahsurlar’ olarak uluslararası topluma yansıtmakta ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla çeşitli günlük tüketim malzemelerini bahsekonu kişilere düzenli olarak göndermektedir.

Uzun bir süredir, yardım malzemesi ulaştırılan Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satmakta oldukları tespit edilmiştir.

Konunun gerek siyasi istismar konusu olmasına son vermek, gerekse sözkonusu tüketim mallarının kaçak olarak piyasada satışını önlemek amacıyla Hükümetimiz mevcut uygulamayı sonlandırmaya karar vermiştir.

1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Rum yönetiminin ülkemizde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e sözkonusu tüketim mallarını göndermekte ısrar etmesi halinde, sözkonusu mallara yürürlükteki mevzuat uyarınca gümrük işlemi yapılmaya başlanacak ve gerekli olan vergi ve harçlar tahsil edildikten sonra ülkemize girişine izin verilecektir. İnsani nedenlerle tıbbi yardım bu kapsam dışında tutulmaya devam edecektir.

Bu konuda bir süredir Birleşmiş Milletler ile her düzeyde görüşmeler yürütülmüştür. Yeni uygulamanın teknik ayrıntıları hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır.

Gerekli görülen uygulama değişikliğinin 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız”.