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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 16 kg/m2 ile Koruçam olduğunu bildirdi.

En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 16 kg/m2 ile Koruçam olduğunu bildirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
En çok yağış nereye düştü?

 Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 16 kg/m2 ile Koruçam olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, 9-10 Kasım tarihlerinde Alsancak’a 5, Boğaz Girne’ye 3, Yenierenköy’e ise 1  kg/m2 yağış düştüğünü kaydetti.

Son Güncelleme: 10.11.2018 15:38
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