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En çok yağış Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın metre kareye 50 kilogram ile Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı.

En çok yağış Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın metre kareye 50 kilogram ile Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:48
En çok yağış Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın metre kareye 50 kilogram ile Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, Alsancak’a 35 kg/m2, Zafer Burnu ve Akdoğan’a 10 kg/m2, Girne ve Lefkoşa’ya 9 kg/m2, Selvilitepe’ye 7 kg/m2, Esentepe, Vadili ve Boğaz’a 5 kg/m2 yağış düştüğü bildirildi.
Diğer yörelerde de 0,2 ile 4 kg/m2 arası yağış kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 18.10.2018 12:17
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