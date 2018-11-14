Eltutan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube ‘de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Ferdi Eltutan’ın “Sahtekârlıkla para temini,” Başkasının kimliğine bürünme” ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Döşenci, zanlının Eylül ayı içinde çalışmakta olduğu casinonun kasasından iki seferde 10 bin Dolar nakit parayı çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ifade eden Döşenci, verdiği ifadesinde masalardan topladığı çipleri müşteriye ödemiş gibi gösterip 10 bin Dolar nakit parayı çaldığını itiraf ettiğini kaydetti. Aleyhinde alınan tutukluluk süresinde zanlı hakkındaki şikayetin geri çekildiğini kaydeden Döşenci, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı Eltutan’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.