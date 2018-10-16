Gazimağusa-İskele İmar Planı hazırlıklarına katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği önderliğinde, Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi ile iş birliği içerisinde “Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı" düzenleniyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre 18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak çalıştaya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin yanı sıra belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katılacak.

Çalıştay Perşembe günü 09.30’da Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda protokol konuşmaları ile başlayacak.

Gazimağusa – İskele bölgelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasında öncelikli konuların tartışılmasına yönelik sivil toplum örgütleri, merkezi ve yerel yönetimler ile üniversiteler arası örnek iş birliği platformu oluşturmak ve imar planlarının hazırlanması sürecinde katılımcılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek çalıştayla şunlar hedefleniyor:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde planlama sistemine ilişkin yöntem ve yaklaşımları iyi uygulama örnekleri ışığında irdelemek. Planlama sürecinde katılımcılığın ve yerel unsurların etkisini güçlendirmek. Bölgesel, ekonomik ve sosyal unsurların planlamada dikkate alınmasını teşvik etmek. Ekonomik ve sosyal politikalar ile ortak yaşamı ilgilendiren konularda paydaşlar arası istişare zeminini oluşturmak”

