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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57

Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın Girişimcilik Projesi’ne 72 Başvuru Yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “KKTC’de Girişimcilik Projesi-2017” çağrısına 72 başvuru yapıldı.

Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı'nın Girişimcilik Projesi'ne 72 Başvuru Yapıldı
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BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI 31 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “KKTC’de Girişimcilik Projesi-2017” çağrısına 72 başvuru yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un açıklamasına göre, projenin birinci aşama sonuçları 31 Temmuz’da Bakanlık, TC Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM’in internet sayfalarında yayımlanacak.

Açıklamaya göre proje sahipleri yaş, aynı iş fikrine ait kurulu bir iş yeri bulunmaması, sabıka durumu gibi kriterlerle değerlendirmeye alınarak birinci aşama olan eğitim sürecine hak kazanacak.

Daha sonra proje kapsamında belirlenen “Öncelik 1”e dahil olan girişimcilere Ağustos ve Eylül aylarında 24 saatlik eğitim verilecek.

Ekim-Kasım ayında birebir danışmanlık alan girişimciler bu şekilde iş planlarını tamamlayarak, Ocak 2018'de komiteye sunum yapacak. Komite değerlendirmesi sonucunda 100 bin TL’ye kadar hibe desteği alan girişimci adayları ilan edilecek.

Öncelik 2 kapsamında oluşturulan 2. grubun eğitimleri ise Ağustos-Eylül Ayı’nda 18 saat olarak gerçekleştirilecek. Eğitimler gerçekleştirildikten sonra Ekim Ayı’nda komite değerlendirme süreci uygulanacak ve 25 bin TL’ye kadar varan hibe/faiz desteği alan girişimci adayları ilan edilecek.

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