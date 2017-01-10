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10 Ocak 2017 Salı 10:46

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ 9 TASARIYI GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanarak 9 yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ 9 TASARIYI GÖRÜŞTÜ
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EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ 9 TASARIYI GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanarak 9 yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan, Piyangolar (Değişiklik), Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik), Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren (Değişiklik), İş (Değişiklik) , İş Sağlığı ve Güvenliği, Eski Eserler (Değişiklik), Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik), Piyangolar (Değişiklik) ve Basın İş (Değişiklik) Yasa Tasarıları’nın genel görüşmelerini tamamladı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Hamit Bakırcı, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları ile DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

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Anahtar Kelimeler
MeclisEkonomiYasa Tasarısı
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