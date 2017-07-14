Eğitim Bakanlığı İle Daü Arasında Vetlam Projesi’ne İlişkin Protokol İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında VETLAM 2 Projesi çerçevesinde meslek standartlarının revize edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında VETLAM 2 Projesi çerçevesinde meslek standartlarının revize edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın Bakanlıkta imza koyduğu protokol ile AB destekli VETLAM 2 Projesi’ne DAÜ’nün katkısı sağlanmış oldu.

İmza öncesinde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova meslek standartlarının belirlenmesi için çalıştıklarını belirterek, bu noktada AB ile yürütülen VETLAM projesinin önemine değindi.

Berova, üniversitelerin KKTC’nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi birikimini toplumla paylaşması ve projelere bilimsel destek vermesinin ise çok değerli olduğunu anlattı.

Berova, meslek standartlarının belirlenerek nitelikli iş piyasası ve nitelikli iş gücü hedeflerine de vurgu yaptı.

VETLAM Projesi ekip şefi Tzako Pantelee, Kıbrıs Türkleri’nin mesleki standartlarının geliştirilmesi için iş piyasası temsilcileri ile biraraya gelerek ve görüşlerini alarak çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Tzako Panteleev, protokolün önemini vurgulayarak, protokolün meslek standartlarının yeterlilik çerçevesi için de zemin hazırlamasını temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr Osam da toplum standartlarının mesleki bağlamda yükselmesi için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Osam, VETLAM 1 projesinin ardından VETLAM 2 projesine de katkı koymaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.