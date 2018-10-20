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Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:36
Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

Bugün saat 04:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, Saltuk Buğra ARICI (E-23) ile aynı apartmanda ikamet eden S.A.T.A. (E-25) ve K.K.(E-24) aralarında çıkan tartışma sonucu, Saltuk Buğra ARICI söz konusu şahısların kalmakta olduğu daireye  çıkmış ve orada S.A.T.A,  K.K. ve T.O.A.(E-27)’nın bulunduğu sırada  henüz tespit edilemeyen bir şekilde  15 numaralı  odanın güneye  bakan 7.30 metre yüksekliğindeki  balkonundan  beton zemine düşerek ciddi şekilde  yaralandı. 
Olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 
Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.K.(E-27) ve M.M.(K-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

Son Güncelleme: 20.10.2018 13:44
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