Düşme mi yoksa adam ölüdürmeye teşebbüs mü?

Bugün saat 04:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, Saltuk Buğra ARICI (E-23) ile aynı apartmanda ikamet eden S.A.T.A. (E-25) ve K.K.(E-24) aralarında çıkan tartışma sonucu, Saltuk Buğra ARICI söz konusu şahısların kalmakta olduğu daireye çıkmış ve orada S.A.T.A, K.K. ve T.O.A.(E-27)’nın bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen bir şekilde 15 numaralı odanın güneye bakan 7.30 metre yüksekliğindeki balkonundan beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.K.(E-27) ve M.M.(K-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

