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17 Şubat 2017 Cuma 15:10

Dürüst, Hak-Sen Heyetini Kabul Etti

Dürüst, Hak-Sen Heyetini Kabul Etti
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı İzzet Türkmen ve bazı sendika yetkililerini kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sendikanın talep ve önerilerinin görüşüldüğü kabulde, Hak-Sen Başkanı Türkmen, Bakan Dürüst’e sendikanın talep ve önerilerini içeren rapor sundu.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, sendikalarla her zaman yakın istişare ve iletişim içerisinde olmayı arzu ettiklerini belirterek, en doğruyu bulabilmenin yolunun buradan geçtiğini belirtti.

Türkmen’in ilettiği talep ve önerilerin yerinde olduğunu ifade eden Dürüst, en doğru kararların üretilmesi için çalıştıkları kaydetti.

KKTC’nin eski KKTC olmadığını ifade eden Dürüst, “Bu gelişime ayak uydurabilmek adına, hem bakanlık hem de hükümet olarak açılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu düşünce ışığında kurulan Trafik Dairesi’nin eksiklerinin var olduğunu kabul etmekle birlikte, geliştirilmesi ve sorunlara cevap verebilecek noktaya getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

TÜRKMEN

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen de Bakan Dürüst’e geçiciler ve engelliler ile ilgili yasal çalışmalar hakkında bilgiler vererek, yeni kurulan Trafik Dairesi ile ilgili taleplerini iletti.

Türkmen, önerilerini de sunduğu görüşmede, sendikanın yeni yönetimiyle ilgili de bilgi verdi.

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