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18 Kasım 2017 Cumartesi 07:41

Dürdane Acı açıklama yaptı...

Dürdane Acı açıklama yaptı...
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Dürdane Acı açıklama yaptı...

 "Gazeteleri arayıp yalan ve yanlış iftiralarda bulunanlar hakkında yasalar çerçevesinde girişimde bulunduğumu kamuoyuna saygı ile duyurulur..."
"Son iki gündür hakkımda çıkan mesnetsiz, yalan yalnış haberlerle bazı kişilerin karalama kampanyasında bulunmakta olduğunu görüyoruz. Gerek öğretmenlik mesleğimde, gerekse kaymakamlığım dönemimde hiçbir ayırım yapmadan, herkese yardımcı olduğumu belirtmek isterim. Yasaya aykırı hiçbir iş yapmadım ve yapmayacağım. Kaymakamlığım dönemimde tüm personellerimle tam bir dayanışma ve kaynaşma dönemi geçirdik. Bana laf atanları bile hoşgörü ile karşıladım. . Maksatlı yapılan bu karalamaların bir itibarsizlastirma kampanyasından başka birşey olmadığı beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir.Gazeteleri arayıp yalan ve yalnış iftiralarda bulunanlar hakkında yasalar çerçevesinde girişimde bulunduğumu kamuoyuna saygı ile duyurulur..."
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‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

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