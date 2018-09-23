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Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi
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Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi

Polis, dün sahilde bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkek olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi

Polis, dün sahilde bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkek olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:48
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi

Polis, dün sahilde bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkek olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, dün Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan ceset üzerindeki otopsinin bugün Adlı Tıp Uzmanı tarafından yapıldığını belirtilerek, şunlar duyuruldu:

Otopsi sonucu, cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin canlı suda boğulma sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Kişinin kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri, kimlik tespiti için ise DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.”

Son Güncelleme: 23.09.2018 14:38
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