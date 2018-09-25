Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan Arter’e Ziyaret...

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan mütevelli heyeti üyesi Mehmet Küçük ve yönetim kurulu üyesi Ali Osmanlar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter’e Dr. Fazıl Küçük’ün çerçeveli fotoğrafını takdim eden heyet, Dr. Fazıl Küçük’ün gelecek nesillere aktarılması adına yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini iletti.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, diğer sivil toplum örgütleri ve vakıflarla da sürekli istişare içinde olduklarını, ancak Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın kendileri için farklı olduğunu belirterek, geçmişte söz verilip yapılmayan çalışmaları yeni öğrendiğini, ancak vakıfla daha önce temas kurup yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalara zaten başladıklarını ifade etti.



Arter, aynı şekilde, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile de temasta olduklarını, iki liderin unutulmaması gerektiğini, toplumun nerden nereye geldiğinin hem gençlere öğretilmesi hem de geleceğe ışık tutması için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.



Arter, Dr. Fazıl Küçük’ün tarihteki yeriyle ilgili çalışmaları bulunduğunu ve bu çalışmanın hem akademik düzeyde hem sosyal sorumluluk düzeyinde olacağını, fiziki olarak heykelin yapılmasında sıkıntı olmadığını, bunların ötesinde çalışmalarının Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesini anlatmaya yönelik olacağını söyledi.



Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük, geçmiş yönetimler tarafından kendilerine verilen sözler olduğunu, Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi genç nesillere aktarabilmek için isminin bazı yerlere verilmesinin konuşulduğunu, ancak bunun yapılmadığını kaydetti.



