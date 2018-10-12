banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
231.452
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7751
EURO
6.8595
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi

ERHÜRMAN: “ISRARLA VE İNATLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
 

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları açılış kokteyli Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bugün Acapulco Otel’de yapıldı. 

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen etkinlik 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla düzenleniyor.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış kokteylinde Başbakan Tufan Erhürman, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, varoluş mücadelesi önderi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve etkinliğe katılan spor federasyonlaru adına Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu konuşma yaptı.

ERHÜRMAN
 
Başbakan Tufan Erhürman konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, mevcut şartlarda 19 ülkeden 400’den fazla sporcu ağırlamanın önemli olduğunu söyledi.

Erhürman her yıl daha ileri gidileceğine de inanç belirtti.

“Israrla ve inatla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Erhürman, sporun sınır tanımadığına işaret etti.

Erhürman, tüm sporculara “hoşgeldiniz” diyerek tüm katılımcılara müsabakalarda başarılar diledi.

DEĞİRMENCİOĞLU

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da etkinliğe katılan ekiplere hoşgeldiniz diyerek yarışan tüm sporculara başarılar diledi.

Değirmencioğlu gelecek yıl daha çok ülke daha çok sporcuyu KKTC’de ağırlamak istediklerini kaydetti.

KÜÇÜK

Mehmet Küçük de konuşmasında 1963’ten bu yana geçen 55 yılda Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolara işaret etti. 

Bu durumun insanlık dışı olduğunu söyleyen Küçük, bu bağlamda Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın önemine işaret etti. 

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın, hem Kıbrıs Türk sporcuları, hem de KKTC’nin tanınması açısından önemli olduğunu vurgulayan Küçük, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

BURCU

Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu da etkinliğe katılan yabancı ekipleri KKTC’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Etkinliğin ülke sporu için önemine işaret eden Burcu oyunların önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesini diledi. 

ETKİNLİKLER

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde önümüzdeki günlerde yapılacak etkinkler şöyle:

10-13 Ekim 2018:

Bilardo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 6 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-14 Ekim 2018:

Badminton Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

13 Ekim 2018:

Güreş Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-16 Ekim 2018:

Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Ukrayna, Almanya, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonu’nun, Lefkoşa’daki salonunda gerçekleştirilecek.

24-28 Ekim 2018:

Taekwondo Federasyonu’nun organize ettiği üç uluslararası oyunlar, 11 ülkeden (KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Norveç ve Özbekistan) 180 sporcunun katılımıyla Girne Avrasya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 


Son Güncelleme: 12.10.2018 23:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor
TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor
KISBÜ Öğrencileri Kan Bağışında Bulundu
KISBÜ Öğrencileri Kan Bağışında Bulundu
Yaklaşık 54 Bin Kilo İthal Patates İmha Edilmek Üzere Karantinaya Alındı
Yaklaşık 54 Bin Kilo İthal Patates İmha Edilmek Üzere Karantinaya Alındı
“9. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri” İptal
“9. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri” İptal
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti
Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı
Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak
Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak
Kanbay: “Protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”
Kanbay: “Protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”
Atun: “Benim Vaadim Kesintisiz İktidar“
Atun: “Benim Vaadim Kesintisiz İktidar“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim